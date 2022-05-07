الجيش المصري يعلن مقتل 11 عنصرا من قواته إثر هجوم شنته "عناصر تكفيرية" غرب سيناء

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مجندان مصريان أمام مستشفى جامعي في الاسماعيلية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 غداة هجوم على مسجد في شمال سيناء.

أعلن الجيش المصري السبت، أن 11 جنديا مصريا قتلوا جراء هجوم شنته "عناصر تكفيرية" على نقطة رفع مياه شرق قناة السويس. وأعلن المصدر الذي لم يكشف عن موقع الهجوم بالتحديد، أن عمليتي مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم جاريتان في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء. وتواجه مصر منذ سنوات تصاعدا في أنشطة الجماعات المتطرفة، خاصة في شمال ووسط سيناء.

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قال المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية في بيان السبت، إن 11 جنديا مصريا قتلوا إثر تصديهم لهجوم شنّته "عناصر تكفيرية" شرق قناة السويس.

ووفق بيان نشره الجيش المصري على صفحته الرسمية على فيس بوك فإن "مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة ما أسفر عن مقتل ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد".

وأضاف البيان الذي لم يوضح موقع الهجوم بالتحديد، "جاري مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء".

ويعد هذا الهجوم على أفراد القوات المسلحة المصرية واقعة نادرة الحدوث على الأقل خلال العامين الماضيين.

ونهاية نيسان/أبريل 2020، تعرض بعض عناصر الجيش لاعتداء في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، تبناه لاحقا تنظيم "الدولة الإسلامية"، ما أسفر عن سقوط عشرة مجندين بين قتيل وجريح.

وتواجه مصر منذ سنوات تصاعدا في أنشطة الجماعات المتطرفة في شمال ووسط سيناء، خصوصا بعد إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه.

وتقوم القوات المصرية منذ شباط/فبراير 2018 بحملة واسعة ضد مجموعات مسلحة ومتطرفة في المنطقة، وفي مناطق أخرى من البلاد.

ومنذ بدء الحملة، أعلن الجيش المصري مقتل أكثر من ألف شخص يشتبه في أنهم جهاديون، أو كما يسميهم الجيش "تكفيريون".

فرانس24/ أ ف ب

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