إسرائيل تعتقل فلسطينيين اثنين يشتبه في تنفيذهما لهجوم "إلعاد"

رجال أمن إسرائيليون في موقع حادث الطعن في إلعاد، وسط إسرائيل.

نجحت قوات الأمن الإسرائيلية بعد مطارة استمرت ثلاثة أيام في اعتقال فلسطينين اثنين يشتبه في تنفيذهما هجوم "إلعاد" الدامي الذي خلف ثلاثة قتلى وأربعة جرحى. وكانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قد نشرت صور وأسماء المشتبه بهما وكشفت أنهما من قرية رمانة التابعة لمحافظة جنين شمال الضفة الغربية. وأدان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "مقتل مدنيين إسرائيليين" في حين باراكته حركتا الجهاد الإسلامي وحماس الفلسطينيتان دون تبنيه.

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تمكنت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الأحد من اعتقال فلسطينيين اثنين يشتبه بتنفيذهما الهجوم الدامي في إلعاد بالقرب من تل أبيب بعد مطاردة استمرت ثلاثة أيام.

وذكر بيان مشترك للمتحدثين باسم الشرطة وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والجيش الإسرائيلي "تم القبض على الإرهابيين اللذين قتلا ثلاثة مدنيين إسرائيليين في الهجوم المميت في مدينة إلعاد" خلال "عمليات بحث قرب إلعاد".

وكانت الشرطة قد نشرت صورهما واسميهما وعرفت عنهما بأنهما أسعد الرفاعي (19 عاما) وصبحي شقير (20 عاما) وكلاهما من قرية رمانة التابعة لمحافظة جنين شمال الضفة الغربية. ونفذ المهاجمان العملية بعد خروجهما من سيارة وهما يحملان فأسين، وهربا في السيارة نفسها تاركين ثلاثة قتلى وأربعة جرحى.

عقب اعتقالهما وفي مستهل الاجتماع الأسبوع لمجلس الوزراء قال رئيس الوزراء نفتالي بينيت "أريد أن أوضح أن لا وجود ولن يكون هناك أي اعتبار سياسي عندما يتعلق الأمر بالحرب على الإرهاب".

من جانبه، شكر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس القوات الأمنية. وكتب في حسابه في تويتر "لقد ألقينا القبض على الإرهابيين اللذين نفذا الهجوم في إلعاد وسنصل لكل من ساعدهما".

من جهته، أشاد وزير الأمن الداخلي عومر بارليف بقوات الأمن وقال في بيان مقتضب إن "أفضل القوات في الشرطة والشاباك والجيش الإسرائيلي عملوا معا للقبض عليهما".

والهجوم هو السادس على أهداف إسرائيلية منذ 22 آذار/مارس، ووقع في مدينة إلعاد بوسط إسرائيل والبالغ عدد قاطنيها نحو خمسين ألف نسمة بينهم عدد كبير من اليهود المتطرفين.

وأعلنت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس الفلسطينيتان أنهما "تباركان (الهجوم) البطولي"، من دون أن تتبنياه.

وأدان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "مقتل مدنيين إسرائيليين"، وكذلك المتحدث باسم الخارجية هيثم أبو الفول.

فرانس24/ أ ف ب

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