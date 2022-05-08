تنظيم "الدولة الإسلامية" يعلن مسؤوليته عن هجوم أودى بحياة 11 عنصرا من الجيش المصري غرب سيناء

أ ف ب/أرشيف

جنود من الشرطة المصرية في مدينة العريش في سيناء 26 يوليو/تموز 2018

أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" في حسابه على تطبيق تليغرام الأحد، مسؤوليته عن هجوم دام أودى بحياة ضابط و10 جنود بشبه جزيرة سيناء المصرية. ويعد الهجوم الذي وقع السبت، واحدا من أعنف الهجمات في الأعوام الأخيرة بشمال سيناء حيث تشن قوات الأمن المصرية حملة على مسلحين لهم صلة بالتنظيم. وتواجه مصر منذ سنوات تصاعدا في أنشطة الجماعات المتطرفة في شمال ووسط سيناء، خصوصا بعد إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه.

إعلان اقرأ المزيد

تبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" الأحد، هجوما داميا وقع شرق قناة السويس في مصر، أسفر عن مقتل 11 عنصرا من الجيش المصري.

ووفق بيان نشره الجيش المصري على صفحته الرسمية على فيس بوك، السبت، فإن "مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة ما أسفر عن مقتل ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد".

وتقوم القوات المصرية منذ شباط/فبراير 2018 بحملة واسعة ضد مجموعات مسلحة ومتطرفة في المنطقة، وفي مناطق أخرى من البلاد.

ومنذ بدء الحملة، أعلن الجيش المصري مقتل أكثر من ألف شخص يشتبه في أنهم جهاديون، أو كما يسميهم الجيش "تكفيريون".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك