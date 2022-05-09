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بعد تصويت الجالية بالخارج... لبنانيو الداخل يستعدون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

01:46 صورة مأخوذة من الفيديو © فرانس24

يستعد اللبنانيون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الأحد المقبل. ورغم أنه لا تفصلهم عن هذا الموعد إلا عدة أيام، إلا أن العديد منهم لم يحدد بعد الجهة التي سيمنحها ثقته بسبب العدد الكبير للمرشحين. وصوت المغتربون اللبنانيون في 48 دولة الأحد في هذا الاقتراع، الذي يعد أول استحقاق بعد انتفاضة شعبية عارمة شهدها لبنان خريف 2019، طالبت بتنحي الطبقة السياسية، إذ حملتها مسؤولية التدهور المالي والاقتصادي والفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة.