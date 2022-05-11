الجزيرة تدين قتل شيرين أبو عاقلة "بدم بارد" وإسرائيل تقترح إجراء تحقيق مشترك مع السلطة الفلسطينية

© أ ف ب/الجزيرة

شيرين أبو عاقلة، 51 عاما، مراسلة قناة الجزيرة في الضفة الغربية المحتلة

توالت الأربعاء ردود الأفعال على مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة شبكة الجزيرة القطرية في الضفة الغربية المحتلة برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة. وحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي "مسلحين فلسطينيين" المسؤولية، في حين دانت شبكة الجزيرة قتل صحفيتها "بدم بارد" برصاص الجيش الإسرائيلي. ومن جهتها، وصفت الخارجية القطرية الحادث "بالجريمة النكراء"، بينما عرض وزير الخارجية الإسرائيلي إجراء تحقيق مشترك مع السلطة الفلسطينية.

إعلان اقرأ المزيد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأربعاء إن "فلسطينيين مسلحين" يتحمّلون "على الأرجح" مسؤولية مقتل الصحفية الفلسطينية في قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف بينيت في بيان "وفقا للمعلومات التي جمعناها، يبدو على الأرجح أن فلسطينيين مسلحين كانوا يطلقون النار بشكل عشوائي حينها، يتحملون مسؤولية الوفاة المؤسفة للصحفية" التي كانت تغطي عملية عسكرية في مخيم جنين.

من قتل مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين؟ 03:39

وأبو عاقلة (51 عاما) فلسطينية تتحدر من عائلة مسيحية من بيت لحم. عملت قبل انضمامها إلى "الجزيرة" في الإذاعة الرسمية الفلسطينية "صوت فلسطين" وإذاعة مونت كارلو. وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "يجري تحقيقا في احتمال إصابة صحافيين، ربما بنيران فلسطينية".

وقال علي السمودي الذي كان يرافق أبو عاقلة الذي أصيب برصاصة في أعلى الظهر "ما حصل أننا كنا في طريقنا لتصوير عملية الجيش. فجأة أطلقوا علينا النار، لم يطلبوا منا أن نخرج، لم يطلبوا منا التوقف، أطلقوا النار علينا".

وأضاف في تسجيل مصوّر وهو يجلس على كرسي متحرك في المستشفى وتظهر الضمادات على كتفه: "رصاصة أصابتني، الرصاصة الثانية أصابت شيرين. قتلوها بدم بارد لأنهم قتلة". وقال السمودي: "لم تكن هناك أي مقاومة، ولو كان هناك مقاومون لما كنا ذهبنا إلى هذه المنطقة".

قطر

قالت مساعدة وزير الخارجية القطري لولوة الخاطر الأربعاء إن الصحفية شيرين أبو عاقلة قتلت "برصاصة في الوجه". وكتبت الخاطر في تغريدة على تويتر "جريمة نكراء تضاف إلى السجل البشع للاحتلال الإسرائيلي إذ قتلوا الصحفية (..) برصاصة في الوجه وهي ترتدي سترة الصحافة".

ودانت شبكة الجزيرة الأربعاء "اغتيال" صحفيتها شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي "بدم بارد" في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة . وقالت الشبكة في بيان إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت وبدم بارد على اغتيال مراسلتنا في فلسطين شيرين أبو عاقلة برصاص حي (...) بينما كانت تقوم بعملها الصحفي... وهي جريمة مروعة تنتهك الأعراف الدولية"، داعية المجتمع الدولي إلى "محاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي لتعمدها استهداف وقتل أبو عاقلة عمدا".

خبر حزين

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي خبر مقتل شيرين أبو عاقلة الصحفية بقناة الجزيرة بأنه "حزين" وعرض إجراء تحقيق مشترك مع السلطة الفلسطينية. وقال يائير لابيد في تغريدة "عرضنا على الفلسطينيين إجراء تحقيق مشترك" في وفاة أبو عاقلة، مضيفا أن القوى الأمنية الإسرائيلية ستواصل "العمل حيثما كان ذلك ضروريا لمنع الإرهاب ومنع قتل الإسرائيليين".

السلطة الفلسطينية

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه يحمل القوات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاة مراسلة الجزيرة.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك