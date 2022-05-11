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الجيش الإسرائيلي: معطيات أولية ترجح أن شيرين أبو عاقلة قتلت بنيران مسلحين فلسطينيين

الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على قناة فرانس24 © فرانس24

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي لقناة فرانس24 إن المعطيات الأولية ترجح أن شيرين أبو عاقلة قد أصيبت بإطلاق نار عشوائي من قبل مسلحين فلسطينيين، مع صعوبة التأكد في الوقت الحالي. وأكد أدرعي على رغبة إسرائيل بإجراء تحقيق مشترك مع السلطة الفلسطينية لكن الأخيرة "رفضت". وقال إن الجيش الإسرائيلي يقوم بتحقيق معمق لكشف ملابسات الحادثة.