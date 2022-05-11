وفاة مراسلة شبكة الجزيرة القطرية في الضفة الغربية متأثرة بنيران الجيش الإسرائيلي

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح مقتضب الأربعاء إن شيرين أبو عاقلة مراسلة شبكة الجزيرة القطرية في الضفة الغربية المحتلة قد توفيت جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة. وكانت أبو عاقلة تقوم بتغطية غارة للجيش الإسرائيلي في المدينة ثم حدثت اشتباكات مع متظاهرين فلسطينيين.

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قضت الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة القطرية برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاشتباكات في قطاع جنين في الضفة الغربية المحتلة الأربعاء، وذلك حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية والقناة الإخبارية.

وقالت الجزيرة إن شيرين أبو عاقلة أصيبت برصاصة أثناء تغطيتها غارة للجيش في مدينة جنين. ولم يصدر بعد تعليق من الجيش الإسرائيلي عن مقتل الصحافية، لكنه أصدر بيانا يقول إن مراسلين أصيبوا خلال اشتباك بين قواته ومسلحين في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة توفيت متأثرة بنيران الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين معقل الفصائل الفلسطينية المسلحة شمال الضفة الغربية المحتلة.

فرانس24/ أ ف ب/رويترز

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