إيران: أمير قطر الشيخ تميم يزور طهران في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي

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الرئيس الإيراني يستقبل أمير قطر بطهران، في 12 مايو/أيار 2022.

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الخميس إلى طهران في زيارة يطغى عليها الملف النووي الإيراني، وتتزامن مع زيارة أخرى يقوم بها منسق الاتحاد الأوروبي للمباحثات النووية أنريكي مورا الذي عقد في وقت مبكر لقاء جديدا مع كبير مفاوضي الجمهورية الإسلامية علي باقري، هو الثاني بينهما خلال يومين.

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بدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني زيارة إلى طهران الخميس حيث أجرى لقاء مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وصل الأمير على رأس وفد سياسي واقتصادي إلى مطار مهرآباد في طهران قرابة الساعة الأولى بعد الظهر بالتوقيت المحلي (08:30 ت غ)، حيث كان في استقباله النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر. وانتقل بعدها إلى مجمع سعدآباد في شمال العاصمة الإيرانية، حيث أقام له رئيسي استقبالا رسميا.

تأتي هذه الزيارة بدعوة من رئيسي، في ظل جمود في المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق بين طهران والقوى الكبرى بشأن البرنامج النووي الإيراني، وفي خضم ارتفاع أسعار موارد الطاقة على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا، علما بأن إيران وقطر تعدان من أبرز الدول عالميا لجهة احتياطات الغاز.

وتتزامن مع زيارة أخرى يقوم بها منسق الاتحاد الأوروبي للمباحثات النووية أنريكي مورا الذي عقد الخميس لقاء جديدا مع كبير مفاوضي الجمهورية الإسلامية علي باقري، هو الثاني بينهما خلال يومين.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" أن الزيارة سيتخللها بحث في "العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك"، بما يشمل "التعاون الثنائي في إطار التفاعل الإقليمي، التعاون في كأس العالم 2022 لكرة القدم (التي تستضيفها قطر)، متابعة تبادل السجناء (بين إيران ودول غربية) والتعاون في مجال الطاقة".

وكان الرئيس الإيراني قد زار الدوحة في شباط/فبراير الماضي، حيث التقى الشيخ تميم وشارك في مؤتمر قمة للدول المصدّرة للغاز.

وشكلت الدوحة التي تربطها علاقات جيدة بواشنطن وطهران على السواء، محور نشاط دبلوماسي إيراني في الأشهر الماضية، إذ زار مسؤولون قطريون طهران مرات عدة، كما زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الدوحة مطلع عام 2022.

وقال مسؤول حكومي قطري لوكالة الأنباء الفرنسية في كانون الثاني/يناير إن الدوحة "تحاول المساعدة في إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي.

فرانس24/ أ ف ب

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