تجدد الاشتباكات العنيفة بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في جنين على خلفية مقتل شيرين أبو عاقلة

نشرت في: آخر تحديث:

جنود إسرائيليون في جنين بالضفة الغربية المحتلة في 30 مارس/آذار 2022.
جنود إسرائيليون في جنين بالضفة الغربية المحتلة في 30 مارس/آذار 2022. © رويترز.
نص: فرانس24 تابِع
1 دقائق

جرح فلسطيني الجمعة في اشتباكات جديدة بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. ويأتي الحادث وسط تصاعد حدة التوتر بين الطرفين عقب يومين من مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة الأربعاء في جنين خلال عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

إعلان

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) الجمعة أن فلسطينيا جرح إثر اشتباكات جديدة بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينين في جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث قتلت الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقله قبل يومين.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن "شابا فلسطينيا أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين ونقل إلى المستشفى". من جهته، أشار مراسل لوكالة فرانس برس إلى أن الاشتباكات العنيفة اندلعت عقب تبادل إطلاق النار بين جنود إسرائيليين وفلسطينيين.

 

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR