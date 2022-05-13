تجدد الاشتباكات العنيفة بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في جنين على خلفية مقتل شيرين أبو عاقلة

جرح فلسطيني الجمعة في اشتباكات جديدة بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. ويأتي الحادث وسط تصاعد حدة التوتر بين الطرفين عقب يومين من مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة الأربعاء في جنين خلال عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) الجمعة أن فلسطينيا جرح إثر اشتباكات جديدة بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينين في جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث قتلت الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقله قبل يومين.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن "شابا فلسطينيا أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين ونقل إلى المستشفى". من جهته، أشار مراسل لوكالة فرانس برس إلى أن الاشتباكات العنيفة اندلعت عقب تبادل إطلاق النار بين جنود إسرائيليين وفلسطينيين.

فرانس24/ أ ف ب

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