استنكار دولي واسع لاستخدام قوات الأمن الإسرائيلية العنف خلال جنازة الصحافية شيرين أبو عاقلة

أثارت أعمال العنف التي قامت بها الشرطة الاسرائيلية خلال جنازة الصحافية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة ردود فعل دولية واسعة تستنكر الحادثة، حيث عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة عن "انزعاجه الشديد" من تصرف "بعض عناصر الشرطة" الإسرائيلية خارج مستشفى. وفي وقت سابق قال الهلال الاحمر الفلسطيني إن 33 شخصا اصيبوا خلال الجنازة نقل ستة منهم إلى المستشفى، فيما اوردت الشرطة الاسرائيلية انها اعتقلت ستة اشخاص.

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عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة عن "انزعاجه الشديد" من تصرف "بعض عناصر الشرطة" الإسرائيلية خارج مستشفى القديس يوسف في القدس الشرقية لدى إخراج نعش الصحافية شيرين أبو عاقلة، نقلا متحدث باسمه.

وأوضح فرحان حق، المتحدث باسم غوتيريش، أن انزعاج الأمين العام للأمم المتحدة يتعلق أيضا بـ"المواجهات بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين المحتشدين في مستشفى القديس يوسف".

وتابع أن غوتيريش "يُواصل الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي".

واندلعت مواجهات بعد ظهر الجمعة لدى إخراج نعش الصحافية من المستشفى، عندما عمدت الشرطة الإسرائيلية إلى تفريق حشد لوح بالأعلام الفلسطينية خارج مستشفى القديس يوسف. وأظهرت مشاهد بثتها قنوات التلفزيون المحلية التابوت وهو يوشك على السقوط أرضا.

بلينكين يعرب عن "انزعاجه العميق"

من جهته أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن "الانزعاج العميق" للولايات المتحدة من تدخل الشرطة الإسرائيلية الجمعة في جنازة الصحافية الفلسطينية الأمريكية.

وتضمن بيان لبلينكن "شعرنا بانزعاج عميق لرؤية مشاهد الشرطة الإسرائيليّة تقتحم موكب جنازتها". مضيفا "كل عائلة تستحق أن تكون قادرة على دفن أحبائها بطريقة محترمة وبلا عوائق".

وتابع "نبقى على اتصال وثيق بنظيرينا الإسرائيلي والفلسطيني، وندعو الجميع إلى الحفاظ على الهدوء وتجنب أي أعمال من شأنها تصعيد التوتر".

وكانت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قد صرحت "شاهدنا كل هذه الصور، إنها تثير انزعاجا كبيرا. نأسف للتدخل في ما كان ينبغي أن تكون جنازة هادئة".

وردا على سؤال عما إذا كانت تدين ما حصل، اكتفت بالقول "حين نقول إن (هذه المشاهد) مزعجة، فإننا بالتأكيد لا نبررها".

البيت الأبيض

البيت الأبيض أيضا عبر الجمعة عن "انزعاجه الكبير" من أعمال العنف التي قامت بها الشرطة الاسرائيلية خلال جنازة الصحافية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة.

وقالت المتحدثة جين ساكي "لقد شاهدنا كل هذه الصور، إنها تثير انزعاجا كبيرا. نأسف للتدخل في ما كان ينبغي أن تكون جنازة هادئة".

الاتحاد الأوروبي يندد

أما الاتحاد الأوروبي فقد أبدى بدوره "استياءه" الجمعة حيال الاستخدام "من دون طائل" للقوة من جانب القوات الاسرائيلية خلال جنازة أبو عاقلة.

وقال الهلال الاحمر الفلسطيني إن 33 شخصا اصيبوا خلال الجنازة نقل ستة منهم إلى المستشفى، فيما اوردت الشرطة الاسرائيلية انها اعتقلت ستة اشخاص.

وكتبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الفلسطينيين على تويتر "مستاؤون من العنف في حرم مستشفى القديس يوسف ومن مستوى العنف من دون طائل الذي مارسته الشرطة الاسرائيلية طوال مراسم الجنازة".

وأضافت بعثة الاتحاد الأوروبي أنه "سلوك غير متكافئ من شأنه تأجيج التوترات".

كذلك، علق ديميتر تزانتشيف سفير الاتحاد الأوروبي لدى اسرائيل عبر تويتر "صدمت للمشاهد التي رأيتها اليوم على هامش الجنازة وللاستخدام غير المتكافئ وغير اللائق للقوة خلال تشييع الجثمان"، مؤكدا أن "حفظ النظام العام يمكن القيام به بوسائل أخرى".

وبعد أن رجحت مقتل مراسلة قناة الجزيرة القطرية بنيران فلسطينية، عادت إسرائيل لتقول الجمعة إنها لا تستبعد أن تكون الرصاصة انطلقت من سلاح أحد جنودها. وقد اتهمت السلطة الفلسطينية وقناة الجزيرة والدوحة الجيش الإسرائيلي بقتلها.

فرانس24/ أ ف ب

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