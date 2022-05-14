انتخاب محمد بن زايد رئيسا للإمارات خلفا للراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

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صورة من نشرة تم التقاطها ونشرها من قبل القصر الملكي السعودي في مايو 2019 تظهر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، الذي تم انتخابه رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة في 14 مايو 2022.

غداة وفاة رئيس دولة الإمارات المتحدة السابق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أعلن المجلس الأعلى للاتحاد السبت أنه تم انتخاب محمد بن زايد خلفا له، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات. ومنذ سنوات ينظر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كرجل البلاد القوي وحاكمها الفعلي الذي يقف وراء الصعود الدبلوماسي لبلاده.

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أعلنت وكالة أنباء الإمارات أن المجلس الأعلى للاتحاد انتخب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للإمارات السبت، غداة وفاة رئيسها السابق الشيخ خليفة بن زايد.

وأفادت الوكالة أنه "تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".

ونقلت الوكالة عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات".

ويضفي اختياره، الذي كان متوقعا على نطاق واسع، الطابع الرسمي على مكانته كحاكم فعلي للبلد الخليجي الغني بالنفط.

وتجدر الإشارة أنه منذ سنوات ينظر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كرجل البلاد القوي وحاكمها الفعلي الذي يقف وراء الصعود الدبلوماسي لبلاده، خاصة بعد أن اضطُر المرض الشيخ خليفة للابتعاد عن دائرة الحكم والظهور في مناسبات نادرة فقط منذ 2014.

وتحت قيادته غير الرسمية، قامت الإمارات، المؤلفة من اتحاد مجموعة من الإمارات الخليجية والمشهورة بناطحات السحاب وجزرها المشيّدة على شكل أشجار نخيل ومناطق الجذب السياحية الفخمة، في وقت قصير ببناء برنامج للطاقة النووية وأرسلت رائدًا إلى الفضاء.

ويقيم محمد بن زايد علاقة جيدة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يصغره بـ25 عاما. وأقدما معا على قطع علاقاتهما مع قطر في حزيران/يونيو 2017 متهمين إياها بالتقرب من إيران وبدعم الإخوان المسلمين.

وتحت قيادته، عززت أبوظبي علاقاتها التجارية والسياسية في المنطقة، حتى مع إيران. ولكنها وقفت الى جانب الولايات المتحدة والسعودية ضد إيران.

نعي خليفة بن زايد آل نهيان

ويذكر أن عدة دول عربية وغربية نعت رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إثر وفاته.

الولايات المتحدة

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال في تحيته لذكرى الشيخ خليفة أنه كان "شريكا وصديقا حقيقيًا للولايات المتحدة". وتابع "سنكرم ذكراه بمواصلة تعزيز العلاقات بين حكومتَي وشعبَي الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة".

الاتحاد الأوروبي

من جهته نعى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الشيخ خليفة، وقال إن "الاتحاد الأوروبي يكرم إرثه وقيادته التي أصبحت بموجبها الإمارات رائدة التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي".

فرنسا

وفي بيان قدمت فرنسا تعازيها إلى الشعب الإماراتي بوفاة الشيخ خليفة. وقالت الخارجية الفرنسية: "نشيد بتمسكه الكبير بالاستقرار والسلام في المنطقة والعالم"، منوهة أيضا بدوره "في الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا والإمارات".

السعودية

أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تلقيا "ببالغ الحزن وعظيم الأسى" نبأ وفاة الشيخ خليفة.

وأكد البيان أن "المملكة العربية السعودية وشعبها يشاطرون الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة أحزانهم".

قطر

كتب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في تغريدة "تلقينا نبأ وفاة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وإنّي أعرب لأسرته الكريمة ولشعب الإمارات الشقيق عن أحر التعازي والمواساة".

بريطانيا

قالت الملكة إليزابيث الثانية في رسالة تعزية إنّ الراحل "كرّس حياته لخدمة شعب الإمارات العربيّة المتّحدة ولعلاقته بحلفائه وأصدقائه، وسيظلّ طويلا في أذهان كلّ من يعمل من أجل الاستقرار الإقليمي والتفاهم بين الأمم".

الهند

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إنّه "حزين" لوفاة الشيخ خليفة، واصفًا إيّاه بأنه "رجل دولة عظيم وقائد ذو رؤية، ازدهرت العلاقات الهنديّة-الإماراتيّة في ظلّ حكمه".

باكستان

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في تغريدة إنّه "حزين للغاية لسماع نبأ وفاة" الشيخ خليفة، مضيفًا "فقدت الإمارات زعيمًا ذا بصيرة وفقدت باكستان صديقًا عظيمًا".

مصر

نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشيخ خليفة. وقال السيسي في تغريدة إنّ الشيخ خليفة كان "صديقًا مخلصًا في كلّ الظروف والأحوال".

الأردن

نعى الديوان الملكي الأردني الشيخ خليفة في بيان معربًا "عن تأثّر جلالة الملك عبدالله الثاني وحزنه الشديد، وشعب المملكة الأردنيّة الهاشميّة بهذا المصاب الجلل".

إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إنّه يتقدّم "باسم حكومة إسرائيل وشعبها" بالتعازي للإمارات.

فلسطين

نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشيخ خليفة، بحسب وكالة الأنباء "وفا"، متقدّمًا "بأسمى عبارات التعازي القلبيّة والمواساة الأخويّة" للإمارات.

فرانس24/ أ ف ب

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