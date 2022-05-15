ريبورتاج: لبنانيون يعولون على الانتخابات النيابية لتغيير المشهد السياسي والخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية

02:30 شوارع لبنان © فرانس24

يأمل اللبنانيون بأن تأتي الانتخابات النيابية بالانفراج الاقتصادي رغم أن المراقبين لا يتوقعون أن يحصل تغيير في المشهد السياسي يتيح معالجة القضايا الكبرى في البلد ذي الموارد المحدودة والبنى التحتية المهترئة والفساد المستشري. ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850. وبات أكثر من ثمانين في المئة من السكان تحت خط الفقر وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، ولامس معدل البطالة نحو ثلاثين في المئة. مزيد من التفاصيل بشأن انتظارات اللبنانيين في التقرير التالي لمايسة عواد وزهرة بن ميلود وأرميل كو ووسيم كورنيه