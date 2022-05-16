اليمن: أول رحلة تجارية تقلع من مطار صنعاء منذ ست سنوات

رش مياه على طائرة الخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء يوم 16 مايو 2022.

أقلعت أول رحلة تجارية من مطار صنعاء في اليمن، لأول مرة منذ ست سنوات، وذلك بسبب الحرب الدائرة في هذا البلد بين قوات مدعومة من السعودية والحوثيين. وأمّنت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية هذه الرحلة بين صنعاء وعمان، وكان على متنها قرابة مئة مسافر أغلبهم من المرضى وكبار السن. وجاء ذلك بموجب اتفاق هدنة وقع في الثاني من نيسان/أبريل بوساطة من منظمة الأمم المتحدة، على أن تستمر لشهرين اثنين يسمح فيهما برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي.

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أقلعت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية الإثنين من صنعاء، في أول رحلة تجارية منذ ست سنوات تنطلق من العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ضمن إطار هدنة في هذا البلد.

وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية في مطار صنعاء أن الطائرة المتوجهة إلى العاصمة الأردنية عمان تنقل حوالي مئة راكب يمني معظمهم مرضى أو مسنون.

وفي الثاني من نيسان/أبريل دخلت هدنة حيز التنفيذ، بوساطة من الأمم المتحدة، على أن تستمر لشهرين. ويشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016، ما يمثّل بارقة أمل نادرة في الصراع بعد حرب مدمرة.

ويتهم الحوثيون المدعومون من إيران الرياض بفرض "حصار" على اليمن في حين يقول السعوديون إنهم يريدون منع تهريب الأسلحة إلى المتمردين.

ويدور النزاع في اليمن بين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في شمال وغرب البلاد، وقوات الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية. وتسبّب النزاع بمقتل أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو بسبب تداعيات الحرب، وفق الأمم المتحدة.

فرانس 24 / أ ف ب

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