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الجيش الإسرائيلي يرفض التحقيق في ملابسات مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة

02:12 صورة ملتقطة من الشاشة. © فرانس24

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن الشرطة العسكرية لن تفتح تحقيقا في ملابسات مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة بحجة عدم وجود شبهات ارتكاب عمل إجرامي مشيرة إلى أنه من المرجح أن يثير هذا القرار انتقادات أمريكية. ويعتقد مسؤولون عسكريون إسرائيليون أن تحقيق الجيش لن يؤدي إلى إجابة حاسمة بشأن سؤال من قتل شيرين أبو عاقلة. فيما قالت مراسلة فرانس24 في القدس ليلى عودة إن القرار جاء بهدف عدم إحداث ضجة داخل الجيش الإسرائيلي. ويتزامن ذلك مع اقتحامات جديدة للمستوطنين لباحات المسجد الأقصى.