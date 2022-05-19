العاهل الأردني يوافق على توصية "بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته"

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في ديسمبر/كانون الأول 2020.

وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على توصية "بتقييد اتصالات" أخيه غير الشقيق الأمير حمزة و"إقامته وتحركاته"، حسبما أعلن الديوان الهاشمي في بيان الخميس. واتهم ولي العهد السابق، الذي وضع قيد الإقامة الجبرية قبل عام، في أبريل/نيسان 2021 بمحاولة زعزعة استقرار الملكية على خلفية "مؤامرة" لكنه أفلت من العقاب بعدما أعلن ولاءه للملك.

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أعلن الديوان الهاشمي الأردني الخميس في بيان أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وافق على توصية بتقييد اتصالات أخيه غير الشقيق الأمير حمزة وإقامته وتحركاته.

وقال الملك عبد الله الثاني في رسالة إلى الأردنيين بثت عبر وسائل الإعلام الرسمية "قررت الموافقة على توصية المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته"، مشيرا إلى أن أخيه غير الشقيق "يعيش في حالة ذهنية أفقدته القدرة على تمييز الواقع من الخيال".

وكان الأمير حمزة، ولي العهد السابق الذي وُضع رهن الإقامة الجبرية العام الماضي، قد اتهم في أبريل/نيسان 2021 بمحاولة زعزعة استقرار الملكية في إطار مؤامرة لكنه أفلت من العقاب بعدما أعلن ولاءه للملك.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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