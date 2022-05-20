أمير قطر يزور ألمانيا ويوقع إعلانا لتعزيز الشراكة في مجال الطاقة وتوريد الغاز

الحرب في أوكرانيا

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوقع "دفتر الضيف" أثناء استقباله من قبل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في قصر بلفيو ببرلين، ألمانيا في 20 مايو/أيار 2022.

وقع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي يزور ألمانيا الجمعة إعلانا لتعزيز الشراكة بين البلدين في مجال الطاقة، يركز على تجارة الهيدروجين والغاز الطبيعي المسال في ظل سعي برلين للحصول على موارد بديلة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وهذا الاتفاق لا يعني حسب مصادر مطلعة إبرام صفقات طويلة الأجل تخص الغاز، مع إحجام الألمان عن قبول شروط الدوحة عقد اتفاقات مدتها 20 عاما على الأقل لتأمين كميات ضخمة وتقليل التبعية الألمانية للغاز الروسي.

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وقعت ألمانيا وقطر الجمعة إعلانا لتعزيز شراكتهما في مجال الطاقة، مع التركيز على تجارة الهيدروجين والغاز الطبيعي المسال مع سعي برلين لموارد بديلة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وينص اتفاق الشراكة على عقد اجتماعات منتظمة بين البلدين وإنشاء مجموعة عمل تركز على تطوير العلاقات التجارية المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال والهيدروجين، بالإضافة إلى مجموعة مختصة بالطاقة المتجددة.

ووقع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الاتفاق في ألمانيا مع وزير الاقتصاد روبرت هابيك، الذي سافر إلى قطر في مارس/آذار، يرافقه مسؤولون من شركة الكهرباء الألمانية "آر دبليو إي" وشركة الطاقة "يونيبر"، لإجراء محادثات بشأن صفقات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات المتعلقة باتفاق التوريد في وقت سابق هذا الشهر إن الإعلان لا يعني إبرام صفقات طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال. وأوضحوا أن تلك المحادثات تواجه تحديات مع إحجام برلين عن قبول شروط قطر لإبرام صفقات مدتها 20 عاما على الأقل لتأمين كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال تحتاجها ألمانيا لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي.

وتعتبر روسيا حاليا أكبر مورد للغاز إلى ألمانيا، وأطلق هابيك عدة مبادرات لتقليل اعتماد برلين على موسكو في مجال الطاقة منذ بداية الغزو.

فرانس24/ رويترز

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