تركيا: آلاف المواطنين يتظاهرون في إسطنبول تنديدا بقرار إدانة المعارضة جنان كفتانجي

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تظاهر آلاف المواطنين الأتراك السبت في مدينة إسطنبول، تنديدا بقرار إدانة المعارضة جنان كفتانجي أوغلو بعد اتهامها بـ "إهانة الرئيس والدولة". وينظر مراقبون بحذر إلى استقلال القضاء في تركيا، خاصة عقب الانقلاب الفاشل عام 2016 والتحول إلى النظام الرئاسي العام الماضي.

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تجمع آلاف المواطنين في إسطنبول السبت للاحتجاج على إدانة القيادية بالمعارضة التركية جنان كفتانجي أوغلو بـ"إهانة الرئيس والدولة".

وردد المتظاهرون بحي مالتيبي بوسط إسطنبول الأغاني ولوحوا بالعلم التركي وأعلام المعارضة.

وترأس جنان، التي قضت المحكمة بسجنها مدة تقل قليلا عن خمس سنوات، فرع حزب الشعب الجمهوري المعارض في إسطنبول وهي أحد أقوى الشخصيات بالحزب.

وفي عام 2019 لعبت جنان دورا مهما في الانتخابات المحلية بالمدينة والتي انتهت بفوز حزب الشعب الجمهوري برئاسة بلدية إسطنبول، التي شغلها حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان وأسلافه من الإسلاميين على مدى 25 عاما.

وتُسلط الأضواء على استقلال القضاء في تركيا في السنوات القليلة الماضية، خاصة في أعقاب حملة على القضاء ومؤسسات الدولة الأخرى بعد الانقلاب الفاشل عام 2016 والتحول إلى النظام الرئاسي العام الماضي.

وأيدت محكمة عليا في البلاد ثلاث تهم ضد جنان لكن المحكمة خفضت الحكم، الذي صدر في وقت سابق من الشهر الحالي، إلى أربع سنوات و11 شهرا و20 يوما.

وبموجب القانون التركي يتم وقف تنفيذ الأحكام التي تقل عن خمس سنوات، وقال اثنان من الخبراء القانونيين إن جنان كفتانجي أوغلو لن تدخل السجن.

فرانس24 / رويترز

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