الحكم بسجن رجل أعمال مصري بتهمة الاعتداء جنسيا على فتيات في دار أيتام

قضت محكمة مصرية الاثنين بسجن رجل الأعمال محمد الأمين، المالك السابق لمجموعة قنوات "سي بي سي" الفضائية المصرية، ثلاث سنوات بتهمتي "الاتجار بالبشر" و"هتك عرض فتيات" بدار أيتام يمتلكها. وأثبت القضاء التهمة على أمين بهتك عرض ثلاث قاصرات من أصل سبع شملتهم القضية. ويعاقب المتهم بجريمة هتك العرض بالقوة بعقوبة تصل إلى السجن المؤبد (25 عاما) إذا كان عمـر الضحية أقل من 18 عاما وكان مرتكب الجريمة ممن لهم سلطة عليها.

إعلان اقرأ المزيد

أصدرت محكمة مصرية الاثنين حكما بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 200 ألف جنيه (حوالى 11 ألف دولار).على رجل الأعمال المصري محمد الأمين الذي كان يمتلك شبكة قنوات "سي بي سي" التلفزيونية المصرية الشهيرة، لإدانته بتهمة "الاتجار بالبشر" و"هتك عرض فتيات" بدار أيتام يمتلكها.

وأفاد مسؤول قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية "قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم (الاثنين) على رجل الأعمال محمد الأمين بالسجن المشدد ثلاث سنوات بتهم الاتجار بالبشر وهتك عرض ثلاث فتيات"، من بين سبع قاصرات شملتهن القضية. ولا يزال أمامه فرصة للطعن في الحكم.

وأحالت النيابة العامة في شباط / فبراير رجل الأعمال المصري على محكمة الجنايات بعدما أثبتت التحقيقات قيام المتهم "بهتك عرض سبع فتيات أطفال تقل اعمارهن عن 18 عاما بالقوة والتهديد وذلك بشهادة 13 شاهدا وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي".

وبحسب النيابة العامة فإن التحقيقات أكدت "إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام (بمحافظة بني سويف جنوب القاهرة)، واستغلاله ضعفهن وحاجتهن وسلطته عليهن بقصد استغلالهن جنسيا، وكان ذلك مصحوبا بهتكه عرضهن بالقوة والتهديد بالطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه".

ويعاقب المتهم بجريمة هتك العرض بالقوة بعقوبة تصل إلى السجن المؤبد (25 عاما) إذا كان عمـر الضحية أقل من 18 عاما وكان مرتكب الجريمة ممن لهم سلطة عليها، بحسب نص قانون العقوبات المصري في المادة رقم 268.

وعُرف الأمين باستثماراته في قطاعي العقارات والإعلام. وقد أسس مجموعة "المستقبل" القابضة للإعلام والاتصالات التي امتلكت مجموعة قنوات "سي بي سي" الفضائية المصرية قبل أن تستحوذ عليها شركة أخرى في 2018.

وكانت النيابة العامة قررت حبس الأمين احتياطيا على ذمة التحقيقات في الثامن من كانون الثاني / يناير موضحة أنها أمرت بالقبض عليه بعدما تلقت بلاغا من المجلس القومي للأمومة والطفولة.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك