الرئيس الإيراني يعتبر أن الثأر لمقتل الضابط في الحرس الثوري "أمر حتمي"

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صورة وزعتها الرئاسة الإيرانية تظهر الرئيس إبراهيم رئيسي يلقي خطابا بمناسبة عيد نوروز في طهران في 20 آذار/مارس 2020
صورة وزعتها الرئاسة الإيرانية تظهر الرئيس إبراهيم رئيسي يلقي خطابا بمناسبة عيد نوروز في طهران في 20 آذار/مارس 2020 © الرئاسة الإيرانية/ أ ف ب/ أرشيف
نص: فرانس24 تابِع
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توعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الاثنين بالثأر للضابط في الحرس الثوري الإيراني صياد خدائي الذي قتل بالرصاص أمس في طهران واعتبر أن ذلك "أمر حتمي".

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أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الاثنين أن الثأر للضابط في الحرس الثوري الإيراني صياد خدائي الذي قتل بالرصاص أمس في طهران "أمر حتمي".

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وقال رئيسي قبل مغادرته إلى عمان، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء "مهر" الإيرانية بنسختها العربية، "أؤكد على الملاحقة الجادة لمرتكبي هذه الجريمة من قبل المسؤولين الأمنيين، وليس لدي شك في أن الانتقام لدماء هذا الشهيد العظيم من أيدي المجرمين أمر حتمي".

فرانس24/أ ف ب

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