الرئيس الإيراني يعتبر أن الثأر لمقتل الضابط في الحرس الثوري "أمر حتمي"

© الرئاسة الإيرانية/ أ ف ب/ أرشيف

توعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الاثنين بالثأر للضابط في الحرس الثوري الإيراني صياد خدائي الذي قتل بالرصاص أمس في طهران واعتبر أن ذلك "أمر حتمي".

إعلان اقرأ المزيد

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الاثنين أن الثأر للضابط في الحرس الثوري الإيراني صياد خدائي الذي قتل بالرصاص أمس في طهران "أمر حتمي".

للمزيد - إيران: مقتل ضابط برتبة عقيد في الحرس الثوري شرقي العاصمة

وقال رئيسي قبل مغادرته إلى عمان، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء "مهر" الإيرانية بنسختها العربية، "أؤكد على الملاحقة الجادة لمرتكبي هذه الجريمة من قبل المسؤولين الأمنيين، وليس لدي شك في أن الانتقام لدماء هذا الشهيد العظيم من أيدي المجرمين أمر حتمي".

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك