إيران تعلن احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في الخليج ردا على احتجاز أثينا لشحنة تابعة لها بطلب أمريكي

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صورة وزعتها وزارة العدل الأمريكية في 14 آذار/مارس 2020، تظهر الناقلة "بيلا" التي قالت إنها كانت تحمل نفطا إيرانيا إلى فنزويلا، صادرته واشنطن.

أفاد الحرس الثوري الإيراني الجمعة أن قواته البحرية احتجزت ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج، في خطوة تأتي وسط توتر بين طهران وأثينا بعد إعلان اليونان أنها ستسلّم واشنطن حمولة من النفط الإيراني كانت على متن ناقلة أوقفتها. وردت وزارة الخارجية اليونانية باتهام إيران بممارسة "القرصنة" ودعت للإفراج الفوري عن السفينتين وطاقميهما.

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بعد إعلان أثينا أنها ستسلّم واشنطن حمولة من النفط الإيراني كانت على متن ناقلة أوقفتها، أعلن الحرس الثوري الإيراني الجمعة احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج، في خطوة تأتي وسط توتر بين طهران وأثينا.

وأفاد الحرس الثوري إن قواته البحرية "أوقفت اليوم (الجمعة) ناقلتي نفط يونانيتين بسبب مخالفات ارتكبتهما في الخليج الفارسي"، وذلك في بيان نشره موقعه الإلكتروني الرسمي "سباه نيوز".

واتهمت وزارة الخارجية اليونانية إيران الجمعة بممارسة "القرصنة" بعدما أعلنت طهران احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج. وقالت الخارجية في بيان إن "هذه الأفعال هي بمثابة قرصنة"، داعية المواطنين اليونانيين إلى تجنب التوجه إلى إيران. وإن اليونان قدمت احتجاجا للسفير الإيراني لدى أثينا ودعت للإفراج الفوري عن السفينتين وطاقميهما.

وكان موقع نور نيوز شبه الرسمي قد ذكر الجمعة إن إيران قررت اتخاذ "إجراءات عقابية" ضد اليونان بسبب مصادرة شحنة نفط إيرانية قبالة الساحل اليوناني.

ولم يذكر الموقع، المقرب من أحد أجهزة الأمن الإيرانية، طبيعة الإجراءات التي قد تتخذها إيران. وفي وقت سابق الجمعة، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن بيان لوزارة الخارجية الإيرانية القول إن إيران استدعت مبعوث سويسرا، الممثل للمصالح الأمريكية في طهران، للاحتجاج على مصادرة الولايات المتحدة شحنة نفط إيراني من سفينة تشغلها روسيا قرب اليونان.

فرانس24/أ ف ب/رويترز

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