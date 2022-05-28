وزير الخارجية الأمريكي يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة استكمال التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة

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قُتلت مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في 11 مايو/أيار 2022 أثناء تغطيتها لعملية للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة على ضرورة استكمال التحقيق بشأن مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة. وتعقب تصريحات المسؤول الأمريكي إعلانا رسميا للسلطة الفلسطينية تتهم من خلاله إسرائيل بالضلوع في الحادث، واستبعاد النائب الفلسطيني العام وجود أي مسلحين فلسطينيين حين وقوع الجريمة.

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة لنظيره الإسرائيلي يائير لابيد على أهمية الانتهاء من التحقيق الذي تجريه إسرائيل في مقتل صحفية قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

وحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن بلينكن تحدث إلى نظيره الإسرائيلي يائير لابيد وحثه على ضرورة استكمال التحقيق في حادث مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة.

يأتي ذلك عقب إعلان السلطة الفلسطينية الخميس أن تحقيقها أظهر أن جنديا إسرائيليا قتل شيرين عمدا بالرصاص. ونفت إسرائيل الاتهام وقالت إنها تواصل تحقيقاتها الخاصة.

وقتلت شيرين أبو عاقلة في 11 مايو أيار بالرصاص أثناء تغطيتها مداهمة للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية المحتلة. وكانت ترتدي خوذة وسترة واقية كتب عليها بوضوح كلمة "صحافة".

وهاجم أفراد من الشرطة الإسرائيلية في 13 مايو أيار المشيعين الفلسطينيين الذين كانوا يشاركون في جنازتها ويحملون نعشها قبل أنيسير الآلاف بنعشها عبر شوارع القدس القديمة وسط حالة من الحزن والغضب على مقتلها.

وكان الجيش الإسرائيلي ذكر من قبل أنها ربما تكون قتلت عرضا برصاص أحد جنودها أو برصاص مسلح فلسطيني في تبادل لإطلاق النار.

في المقابل، أكد النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب للصحفيين الخميس إن التحقيق أثبت عدم وجود مسلحين فلسطينيين قرب أبو عاقلة وقت مقتلها.

وغطت أبو عاقلة الشؤون الفلسطينية وشؤون الشرق الأوسط لأكثر من عقدين لقناة تلفزيون الجزيرة القطرية التي تقول إن إسرائيل قتلت المراسلة المخضرمة وإنها ستحيل ملف القضية للمحكمة الجنائية الدولية.

فرانس24 / رويترز

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