القدس-"مسيرة الأعلام": مستوطنون يرمون مراسلة فرانس24 بقنينتي ماء ويشتمونها على الهواء

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تشهد القدس الشرقية توترا خلال "مسيرة الأعلام" التي يحييها القوميون اليهود سنويا في ذكرى احتلال إسرائيل للشطر الفلسطيني من المدينة عام 1967، وخلال تغطيتها لاقتحام مستوطنين باحة الأقصى تعرضت مراسلة فرانس24 ليلى عودة للرمي بقنينتي ماء على الهواء، وللشتم بألفاظ بذيئة. واستنكرت فرانس24 على الفور الاعتداء.