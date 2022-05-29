تأهب أمني بالقدس تحسبا لصدامات بين الفلسطينيين والإسرائيليين أثناء "مسيرة الأعلام" بالبلدة القديمة

© أ ف ب/ أرشيف

تشهد القدس الشرقية تأهبا أمنيا كبيرا تحسبا لصدامات قد تجري أثناء لمواكبة "مسيرة الأعلام" التي تنظم سنويا في ذكرى احتلال إسرائيل للشطر الفلسطيني من المدينة، وتثير خشية من توترات جديدة. من جهتها، حذرت الفصائل الفلسطينية من "اقتحام المسجد الأقصى" من جانب المشاركين في المسيرة، وأعلنت "الاستنفار العام" ودعت الفلسطينيين إلى الاحتشاد في باحاته..

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يحيي القوميون الإسرائيليون الأحد "مسيرة الأعلام" في قلب البلدة القديمة بالقدس الشرقية الأحد في استعراض تأهبت له قوات الأمن في الدولية العبرية خوفا من حدوث مواجهات. ويحيي هذا الموكب السنوي بالقدس احتلال إسرائيل للمدينة القديمة في حرب عام 1967 ويجتذب الآلاف من المشاركين في شوارعها.

وانتشرت قوى الأمن الإسرائيلية بكثافة لمواكبة "مسيرة الأعلام" التي تنظم سنويا في ذكرى احتلال إسرائيل للشطر الفلسطيني من المدينة، وتثير خشية من توترات جديدة.

وحذرت الفصائل الفلسطينية من "اقتحام المسجد الأقصى" من جانب المشاركين في المسيرة، وأعلنت "الاستنفار العام" ودعت الفلسطينيين إلى الاحتشاد في باحات الأقصى.

العام الماضي، وبعد أسابيع من التوترات والمواجهات في القدس، هدّدت حركة حماس الإسلامية بإطلاق صواريخ إذا لم تسحب الدولة العبرية قواتها من البلدة القديمة التي كانت ستمر فيها "مسيرة الأعلام" التي صادفت في العاشر من أيار، بحسب الروزنامة العبرية. ورغم اتخاذ السلطات الإسرائيلية قرارا بتغيير مسار التظاهرة، أطلقت حماس وابلا من الصواريخ في اتجاه إسرائيل التي ردت بعملية عسكرية ضخمة على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس. واستمرت الحرب 11 يوما.

وتنظم المسيرة سنويا في "يوم القدس" الذي تحيي فيه إسرائيل ذكرى "توحيد القدس" التي احتلت الشطر الشرقي منها خلال حرب الستة أيام في 1967، ثم ضمتها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

احتشاد في الأقصى

ودعت الفصائل الفلسطينية بعد اجتماع عقدته الخميس "جماهير شعبنا في القدس والضفة والداخل المحتل إلى الاحتشاد في باحات المسجد الأقصى"، واعتبار يوم الأحد "يوماً وطنياً للدفاع عن الأقصى والنفير العام"، متحدثة عن "مخططات للمستوطنين لاقتحام الأقصى".

ويُسمح لليهود بدخول باحة الأقصى، لكنهم ممنوعون من أداء الصلاة فيها. إلا أن عددا متزايدا من اليهود بات يقصد الباحة للصلاة خلسة، ما يثير توترات وتنديدا فلسطينيا بوجود نية ل"تهويد" المكان المقدس الذي يعتبر "أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين" لدى المسلمين. بينما تعدّ الباحة التي يطلق عليها اليهود اسم "جبل الهيكل"، أقدس موقع في الديانة اليهودية.

وحذرت الفصائل إسرائيل "من ارتكاب أي حماقة بالسماح باقتحام المسجد الأقصى"، مؤكدة أن "هذا المُخطط سيكون بمثابة برميل بارود سينفجر ويُشعل المنطقة بأكملها".

"اختبار شخصي" لبينيت

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن المسيرة "ستجري وفق المسار المحدد لها، وكما هو الأمر منذ عقود"، أي بالمرور عبر البلدة القديمة، لكن من دون دخول باحة الأقصى.

واعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المسيرة "اختبار شخصي، واختبار لشخصية" بينيت بالمقارنة مع سلفه بنيامين نتانياهو الذي كان على رأس الحكومة السنة الماضية.

وأضافت "كان نتانياهو مترددا، اتخذ قرارا ليتراجع عنه (تغيير المسار) بسبب تهديدات حماس، ورغم ذلك أمطرت علينا الصواريخ (..). بينيت اختار استراتيجية معاكسة، مع سياسة هادئة ومحتسبة".

ما هي هذه السياسة؟ يرى المحلل شلومو موفاز أن "لا مصلحة لحماس بدخول حرب جديدة (...) لأنها تركز حاليا على إعادة إعمار غزة".

نفير عام

يشارك في مسيرة الأعلام عادة القوميون اليهود. ودعت الفصائل إلى "الخروج إلى الشوارع رافعين العلم الفلسطيني، والاشتباك المفتوح مع العدو في نقاط التماس".

ودعت حركة حماس من جهتها السبت "جماهير شعبنا إلى النفير العام غدا وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية".

وقال عضو المكتب السياسي لحماس غازي حمد لوكالة الأنباء الفرنسية "لن نتردّد في استخدام كل الوسائل الممكنة لوقف اقتحام مقدساتنا".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها نشرت ثلاثة آلاف عنصر لمواكبة مسيرة "يوم القدس" التي ستبدأ الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (13,00 ت غ).

في نيسان/أبريل الماضي، وقعت مواجهات في محيط الأقصى الذي تسيطر القوات الإسرائيلية على منافذه، متسببة بسقوط مئات الجرحى بين الفلسطينيين.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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