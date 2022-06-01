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ريبورتاج: الناشط المصري المسجون علاء عبد الفتاح يواصل إضرابا عن الطعام منذ شهرين وسط مخاوف على صحته

01:53 والدة الناشط المصري المسجون علاء عبد الفتاح تطالب بأن تواصل السلطات البريطانية الضغط لإطلاق سراحه. © صورة من شاشة فرانس24

يواصل الناشط الحقوقي المصري علاء عبد الفتاح المسجون في مصر من 2014 بسبب آرائه السياسية إضرابا عن الطعام منذ نحو شهرين للمطالبة بإطلاق سراحه. وتأمل عائلته أن تواصل السلطات البريطانية التي منحته الجنسية قبل أسابيع ضغطها على النظام المصري من أجل الإفراج عنه. وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو ستين ألفا فيما يقول ناشطون إن احترام حقوق الإنسان في البلاد يبقى أمرا بعيد المنال.