مقتل فلسطينية "إثر محاولتها طعن جندي إسرائيلي" في الضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن جنودا إسرائيليين قتلوا الأربعاء فلسطينية إثر إطلاق النار عليها قرب مخيم العروب شمال الخليل في الضفة الغربية. ووفق رواية الجيش الإسرائيلي، فإن الضحية حاولت "تنفيذ عملية طعن" ضد أحد عناصرها بواسطة سكين كانت تحمله. وشهدت الأسابيع الأخيرة تكثيف القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، حيث قتل 37 فلسطينيا بينهم نشطاء ومدنيون، منهم الصحافية شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين.

إعلان اقرأ المزيد

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أن جنوده أطلقوا النار على امرأة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بعدما هددتهم بسكين كانت تحمله.

وقال الجيش في بيان موضحا بعض تفاصيل الواقعة: "مهاجمة مسلحة بسكين تقدمت من جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي كان يقوم بنشاط أمني روتيني... رد الجنود بالذخيرة الحية".

وفيما أكد مستشفى في مدينة الخليل القريبة بالضفة الغربية وفاتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية هي الأخرى "استشهاد الشابة غفران هارون حامد وراسنة إثر إصابتها برصاصة أطلقها عليها جنود الاحتلال قرب العروب شمال الخليل".

وأضافت الوزارة في بيان: "اخترقت الرصاصة صدرها من الجهة اليسرى (تحت الإبط)، وخرجت من الجهة اليمنى".

من جانبه، قال نادي الأسير الفلسطيني إن غفران البالغة من العمر 31 عاما، والتي قتلت قرب قرية العروب كانت السلطات الإسرائيلية قد اعتقلتها لفترة وجيزة في وقت سابق هذا العام.

وتصاعدت حدة العنف في الضفة الغربية، التي يتطلع الفلسطينيون لأن تكون ضمن أراضي دولتهم المستقبلية، منذ تعثر محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة في عام 2014، إذ كثفت القوات الإسرائيلية عملياتها في المنطقة، ما أسفر عن مقتل حوالي 37 فلسطينيا في الأسابيع الأخيرة، بينهم صحافية قناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك