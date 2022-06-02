مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

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جنود من الجيش الإسرائيلي يواجهون صحافيين يقتربون من حاجز حوارة الخاضع للسيطرة الإسرائيلية بعد محاولة طعن هناك بالقرب من نابلس في الضفة الغربية المحتلة، 17 مايو 2022 (جعفر أشتية / أ ف ب)

قتل الجيش الإسرائيلي الخميس شابا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة. وفيما لم يقدم الجانب الإسرائيلي أي معلومات عن الحادثة، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب البالغ من العمر 29 عاما، قتل خلال هجوم لجنود إسرائيليين على مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، حيث يقطن. وتصاعدت حدة العنف في الضفة الغربية، حيث كثفت القوات الإسرائيلية عملياتها في المنطقة، ما أسفر عن مقتل حوالي 40 فلسطينيا في الأسابيع الأخيرة، بينهم مراسلة قناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة.

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن شابا فلسطينيا قتل الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الدهيشة في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها "استشهد الشاب أيمن محمود محيسن 29 عاما برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي أثناء عدوانه على مخيم الدهيشة في بيت لحم".

وفي اتصال هاتفي أجرته وكالة الأنباء الفرنسية مع الجيش الإسرائيلي، لم يقدم أي معلومات عن الحادثة.

وبحسب الوزارة، فإن محمود محيسن هو ثاني فلسطيني يقتل في عمليات إسرائيلية في الضفة الغربية في غضون 24 ساعة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد هدم ليل الأربعاء الخميس منزل ضياء حمارشة، منفذ عملية إطلاق نار في بني براك في إسرائيل، أسفرت عن سقوط خمسة قتلى في 27 آذار/مارس الماضي. واعتقل والده.

وخلال هذه العملية في بلدة يعبد القريبة من مدينة جنين في شمال الضفة الغربية، قتل فلسطيني وأصيب ستة اخرون، اثنان منهم في حالة حرجة

من جهته، قال كمال أبو الرب، نائب محافظ مدينة جنين لوكالة الأنباء الفرنسية "الجيش الإسرائيلي قام بتفجير المنزل المكون من ثلاث طبقات".

وفي موجة عنف بدأت في أواخر آذار/مارس، قتل 19 شخصا غالبيتهم من المدنيين في هجمات ضد إسرائيليين نفذها فلسطينيون بينهم من عرب إسرائيل داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية المحتلة، وقتل ثلاثة من المهاجمين خلالها.

وكثفت القوات الإسرائيلية ردا على الهجمات عملياتها العسكرية في الضفة الغربية حيث قتل نحو 40 فلسطينيا بينهم نشطاء ومدنيون منهم الصحافية شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين، معقل الفصائل الفلسطينية المسلحة. فيما قتل ضابط من القوات الإسرائيلية الخاصة خلال إحدى تلك العمليات.

فرانس24/ أ ف ب

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