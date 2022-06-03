الكويت: وزارة الخارجية تستدعي دبلوماسيا أمريكيا احتجاجا على منشورات "تدعم المثلية"

© أ ف ب/أرشيف

استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالإنابة للاحتجاج على نشر السفارة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مواد "تدعم المثلية" الجنسية.

عقب ردود الأفعال المستاءة على مواقع التواصل الاجتماعي، استدعت وزراة الخارجية الكويتية الجمعة القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالإنابة للتعبير عن احتجاجها بسبب نشر السفارة مواد تدعم المثلية الجنسية على حسابيها على منصتي أنستاغرام وتويتر.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية الجمعة أنها استدعت القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالإنابة للاحتجاج على نشر السفارة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مواد "تدعم المثلية" الجنسية.

وجاء ذلك بعد أن نشرت السفارة الأمريكية في الكويت على حسابيها على منصتي أنستاغرام وتويتر صورة لعلم قوس قزح وذلك بمناسبة بداية شهر حزيران/يونيو المخصص للاحتفال بمجتمع الميم. مضيفة جملة قالها الرئيس الأمريكي جو بايدن "يستحق كل الناس الاحترام والكرامة والقدرة على العيش دون خوف بغض النظر عمن هم أو من يحبون".

وعبر كثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائهم من المنشورات التي ظهرت أيضا في حسابات السفارة في السعودية والبحرين والإمارات المتحدة، معتبرين أنها تتعارض مع المعتقدات الإسلامية في البلاد.

والجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية انها استدعت القائم بالأعمال بالإنابة جيم هوليستايدر والتقى مساء الخميس بمساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكيتين بالإنابة نواف عبد اللطيف الأحمد. وقالت إن الاستدعاء جاء "على خلفية نشر السفارة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إشارات وتغريدات تدعم المثلية".

وتضمن بيان الوزارة أن الأحمد سلم المسؤول الأمريكي "مذكرة تؤكد رفض دولة الكويت لما تم نشره وتشدد على ضرورة احترام السفارة للقوانين والنظم السارية في دولة الكويت والالتزام بعدم نشر مثل تلك التغريدات التزاماً بما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

وعلى غرار معظم الدول الإسلامية، فإن المثلية الجنسية في الكويت مجرمة. مع ذلك، ألغت المحكمة الدستورية في الكويت في شباط/فبراير الماضي قانونًا يجرم "التشبه بالجنس الآخر" في خطوة قالت منظمة العفو الدولية إنها مهمة لحقوق المتحولين جنسيا في المنطقة.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك