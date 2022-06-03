بايدن يزور السعودية نهاية يونيو رغم تعهد سابق له بجعلها "منبوذة"

الرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي كلمة في البيت الأبيض، واشنطن، الولايات المتحدة في 21 أبريل/نيسان 2022.

قالت وسائل إعلام أمريكية إن الرئيس جو بايدن سيزور السعودية نهاية يونيو ويلتقي محمد بن سلمان، في تراجع عن تعهد سابق له بجعلها "منبوذة" وعدم التواصل مع ولي العهد الشاب. وتأتي الزيارة بعد تمديد الهدنة في اليمن وموافقة السعودية على زيادة إنتاج النفط. وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الهدف منها هو "إعادة بناء العلاقات مع المملكة النفطية في وقت يسعى فيه بايدن إلى خفض أسعار المحروقات في بلاده وعزل روسيا على الساحة الدولية".

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نقلت وسائل إعلام أمريكية الخميس أن الرئيس جو بايدن يعتزم زيارة السعودية مع نهاية الشهر الجاري حيث سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ما يعد تراجعا عن تعهده بجعل المملكة "منبوذة" وعدم التحدث إلى الأمير الشاب المثير للجدل.

سبق ذلك بساعات زيادة السعودية إنتاجها للنفط والمساعدة في تمديد الهدنة في اليمن، الملفين الذين يعتبران من أولويات بايدن.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن" عن مصادر لم تكشفاها، إن بايدن سيمضي قدما في زيارة السعودية بعد أن ترددت أنباء في حزيران/ يونيو حول اعتزامه القيام بذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي "قرر التوجه إلى الرياض هذا الشهر لإعادة بناء العلاقات مع المملكة النفطية في وقت يسعى فيه إلى خفض أسعار المحروقات في بلاده وعزل روسيا على الساحة الدولية".

وذكرت الصحيفة أن بايدن سيلتقي خلال زيارته بالإضافة إلى لقائه بن سلمان قادة دول عربية أخرى، بينها مصر والأردن والعراق والإمارات، لكن التفاصيل اللوجستية والجدول الزمني للزيارة لم يتم تأكيدهما بعد.

أما صحيفة "واشنطن بوست" فكتبت عن هذه الزيارة، ونقلا عن مسؤولين لم تسمّهم، إن اللقاء "وجها لوجه" مع ولي العهد السعودي سيأتي بعد مهمات عدة "غير معلنة" في الدولة الخليجية الغنية أجراها مستشار بايدن للشرق الأوسط بريت ماكغورك ومبعوثه لشؤون الطاقة أموس هوشستين اللذان يكرران دعواتهما إلى زيادة إنتاج النفط الخام من أجل خفض التضخم.

وأكدت شبكة "سي إن إن" أن الاستعدادات لهذا اللقاء قطعت شوطا طويلا.

لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير لم تعلن عن الزيارة. وصرحت "يتطلع الرئيس إلى فرصة التواصل مع قادة من الشرق الأوسط، لكن ليس لدي ما أعلنهُ اليوم".

"مصالح مهمة مرتبطة بمصالح المملكة"

وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية مشترطا عدم كشف هويته، الخميس، إنه إذ ما اعتبر بايدن "أن من مصلحة الولايات المتحدة التعامل مع زعيم أجنبي، وأن التزاما كهذا يمكن أن يسفر عن نتائج، فعندئذ سيقوم بذلك".

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فيما لم يؤكد هذا المسؤول زيارة بايدن لكنه قال إنه ليس هناك "أي شك في أن مصالح مهمة (للولايات المتحدة) مرتبطة بمصالح المملكة العربية السعودية".

يعتزم بايدن هذا الشهر التنقل للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي في إسبانيا وقمة مجموعة السبع في ألمانيا، ومن المتوقع أيضا على نطاق واسع أن يسافر إلى إسرائيل.

وكان بايدن قد تعهد خلال حملته الرئاسية بمعاملة القادة السعوديين على أنهم "منبوذون" بعد العلاقة الحميمة للمملكة مع سلفه دونالد ترامب.

وكان ترامب قد وفر حماية للسعودية إلى حد كبير من العواقب بعد استدراج الكاتب المنشق جمال خاشقجي المقيم في الولايات المتحدة إلى القنصلية السعودية في إسطنبول حيث خنق وقطعت أوصاله.

وتربط صهر ترامب ومساعده جاريد كوشنر علاقة وثيقة مع الزعيم الفعلي للمملكة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

"أولويات استراتيجية"

وأمر بايدن بعيد توليه منصبه بنشر تقرير استخباراتي يرد فيه أن ولي العهد أذن بقتل خاشقجي، كما فرضت إدارته قيودا على التأشيرات شملت عشرات السعوديين المتهمين بتهديد معارضين. كما قلص بايدن دعم الضربات الجوية السعودية في اليمن وسط استياء من سقوط ضحايا مدنيين.

لكن المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية الذي تحدث مشترطا عدم كشف اسمه قلل الخميس من شأن المخاطر المترتبة على قضية حقوق الإنسان، قائلا إن إدارة بايدن قلقة بشأن هذه القضية في السعودية "كما هي الحال مع كثير من الدول التي نتشارك معها مصالح".

وأضاف "هناك أيضا أولويات استراتيجية من المهم معالجتها، وقد تكثّفت في الآونة الأخيرة اتصالاتنا وعملنا الدبلوماسي".

وأشاد الرئيس الأمريكي الخميس بتمديد الهدنة الهشة الصامدة منذ شهرين في اليمن بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والحوثيين الموالين لإيران، وقال مسؤولون أمريكيون إن الرياض تدعم التوصل إلى حل دبلوماسي.

كما اتفق كبار منتجي النفط بقيادة السعودية الخميس على زيادة في الإنتاج أكبر من المتوقع، وهو أمر إيجابي لبايدن الذي تراجعت شعبيّته في استطلاعات الرأي جزئيا بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الوقود في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقد يثير اللقاء "وجها لوجه" بين بايدن وبن سلمان غضبا في الكونغرس الأمريكي، حتى في صفوف الديمقراطيين، في ظل الانتقادات الشديدة لشخصية ولي العهد السعودي.

في مقابلة نادرة مع وسيلة إعلام أجنبية نشرتها مجلة "ذي أتلانتك" في آذار/مارس، لمح بن سلمان إلى أن تدهور العلاقات مع السعودية قد يضر ببايدن، قائلا إن "الأمر متروك له للتفكير في مصالح أمريكا".

فرانس24/ أ ف ب

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