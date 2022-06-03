تركيا تعتمد رسميا اسمها كما يكتب ويلفظ بالتركية عوضا عنه بالإنكليزية ولغات أخرى

أرسلت تركيا في 2 يونيو 2022 خطابا إلى الأمم المتحدة تطلب فيه الإشارة إلى الدولة باسم "Turkiye"، بدلا من الكتابة الإنكليزية لاسمها.

اعتمدت تركيا اسمها كما يكتب باللغة التركية Turkiye بدلا من الاسم كما يكتب باللغة الإنكليزية ولغات أخرى Turkey، وجاء التغيير الفوري من الأمم المتحدة بعد تقديم الطلب رسميا بناء على رغبة الرئيس رجب طيب أردوغان. وكانت أنقرة حاسمة بطلبها باستخدام الاسم الجديد في كل اللغات واعتبرت أن مخالفة ذلك سيعتبر مؤشرا سيئا.

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قدمتتركيا طلبا إلى الأمم المتحدة باعتماد اسمها التركي (Turkiye) في الأمم المتحدة بدلا من Turkey كما تسمى باللغة الإنكليزية أو اللغات الأجنبية الأخرى، بناء على رغبة الرئيس رجب طيب أردوغان، حسبما ذكرت المنظمة الدولية.

وأفاد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لوكالة الأنباء الفرنسية أن "التغيير فوري".

وأوضح دوجاريك أن رسالة رسمية تلقتها الأمم المتحدة في نيويورك من أنقرة الأربعاء الأول من حزيران/يونيو، جعلت تغيير الاسم رسميا.

وظهر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في صور على حسابه على تويتر وهو يوقع الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وطالب "بتسجيل اسم بلدنا في الأمم المتحدة باللغات الأجنبية "Turkiye".

وأشار أوغلو في تغريدته إلى رغبة الرئيس أردوغان منذ نهاية 2021، في "تعزيز قيمة اسم بلادنا".

Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor.



BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz.



Hayırlı olsun! 🇹🇷 pic.twitter.com/Zd9UIv2eVy — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 31, 2022

وشددت أنقرة على عدم استخدام غير هذا الاسم لتركيا في كل اللغات الأجنبية مشيرة إلى أن مخالفة ذلك سيعتبر مؤشرا سلبيا.

ولجأت أنقرة منذ عدة سنوات إلى استخدام هذا الاسم في العلامة التجارية "صنع في تركيا" دوليا.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الخميس عن مصطفى أكساكال أستاذ التاريخ في جامعة جورج تاون بواشنطن العاصمة، قوله "قد يجد البعض أن تغيير هذا الاسم أمر سخيف، لكن ذلك يضع أردوغان في موقع حامي الاحترام الدولي للبلاد".

وتشير الصحيفة إلى أنه في حزيران /يونيو 2023 وبعد 20 عاما من حكم أردوغان، ستجري تركيا انتخابات رئاسية وستحتفل أيضا بالذكرى المئوية لتأسيسها بعد تفكك الإمبراطورية العثمانية.

فرانس24/ أ ف ب

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