تتويج وثائقي فرانس24 "العراق: تشرين... وأد ثورة!" بجائزة تقديرية خاصة في مهرجان "فيغرا" الدولي للتقارير الإخبارية

حاز وثائقي "العراق: تشرين... وأد ثورة!" لصحافيي فرانس24 عمار الحميداوي وجوناثان ولش على الجائزة التقديرية الخاصة في المهرجان الدولي للتقارير الإخبارية والأفلام الوثائقية "فيغرا" (Figra). وسلط الوثائقي الضوء على موجة التصفية المنظمة التي استهدفت في خريف عام 2019 الناشطين المدنيين العراقيين المطالبين بتغيير النظام الحاكم هناك ومحاسبة الفاسدين والمسؤولين عن قتل المتظاهرين في ما بات يعرف في العراق بـ"ثورة تشرين".

إعلان اقرأ المزيد

في خريف عام 2019 انطلقت في العراق حركة احتجاجية بشكل عفوي في شوارع العاصمة بغداد والبصرة وكربلاء وجميع مدن الجنوب. والحركة التي صارت تُسمى "ثورة تشرين" هي حركة احتجاجية شبابية ضد الفساد ونفوذ الفصائل المسلحة المتهمة بالتبعية لدول إقليمية. وتم قمع المظاهرات بوحشية، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 600 شخص وإصابة أكثر من 21000 آخرين. قمع أعقبته سلسلة اغتيالات طالت قادة الحركة الاحتجاجية والناشطين إلى جانب صحافيين ومحامين.

عائلات الضحايا تطالب بتحقيق العدالة، والنشطاء يتوارون عن الأنظار. فمن له مصلحة في إسكاتهم؟ ولماذا يفلت الجناة من العقاب؟ أسئلة تنقل فريق من فرانس24 متكون من عمار الحميداوي وجوناثان ولش، إلى العراق للتحقيق فيها وعادا بوثائقي "العراق: تشرين... وأد ثورة!" الذي حاز على جائزة تقديرية خاصة في مهرجان "فيغرا" الدولي للتقارير الإخبارية والأفلام الوثائقية (Figra).

فرانس24

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك