قطر ستستمح للإسرائيليين بحضور مباريات مونديال 2022

ملعب خليفة الدولي في الريان قبل كأس العالم 2022، قطر، في15 يوليو/تموز 2020.

سيكون بإمكان الإسرائيليين حضور مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، وفق ما أفاد وزراء إسرائيليون. وقطر لا تربطها علاقات دبلوماسية رسمية بإسرائيل حاليا على خلاف جارتيها الخليجيتين البحرين والإمارات، اللتين وقعتا معها في الآونة الأخيرة اتفاقات تاريخية.

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أفاد وزراء إسرائيليون الخميس بأن الإسرائيليين سيكونون قادرين على حضور مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، في خطوة قالوا إنها ستفتح "بابا جديدا" إلى دولة ليس لدى إسرائيل معها حاليا علاقات دبلوماسية رسمية.

وتضمن الإعلان عن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد شهور من المحادثات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، عن طريق وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس ووزير الرياضة تشيلي تروبر.

وأضاف البيان نقلا عن لابيد قوله "حب كرة القدم والرياضة يربط الناس والدول، وكأس العالم في نوفمبر/تشرين الثاني تفتح بابا جديدا لنا من أجل علاقات دافئة".

ويذكر أن المنتخب الإسرائيلي فشل في التأهل إلى النهائيات. وتستضيف قطر أول كأس عالم تقام في الشرق الأوسط وتنطلق في 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأكد المسؤولون عن كأس العالم في قطر مرارا إن جميع الجنسيات مرحب بها خلال البطولة. ويجب على جميع حاملي التذاكر التقدم بطلب للحصول على بطاقة هيا، التي تعد بمثابة تصريح دخول إلى قطر، وتتيح لحاملها مجموعة من المزايا من بينها استخدام وسائل النقل العام مجانا في أيام المباريات.

وعلى عكس الجارتين الخليجيتين البحرين والإمارات، اللتين وقعتا في الآونة الأخيرة اتفاقات تاريخية مع إسرائيل، اشترطت قطر إقامة دولة فلسطينية من أجل تطبيع العلاقات.

فرانس24/ رويترز

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