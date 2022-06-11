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لبنان: نواب "التغيير" يطالبون عون بتوقيع مرسوم يمنع إسرائيل من التنقيب في منطقة بحرية متنازع عليها

02:26 وقفة احتجاجية بدعوة من نواب لبنانيين للدفاع عن حق لبنان في مياهه الإقليمية في نزاع بحري مع إسرائيلي © صورة من شاشة فرانس 24

خرج لبنانيون بدعوة من نواب "التغيير" في وقفة شعبية لمطالبة الرئيس ميشال عون بتوقيع المرسوم الذي يقضي بعدم السماح لإسرائيل للتنقيب في حقل كاريش الواقع داخل المنطقة الاقتصادية البحرية المتنازع عليها بين لبنان واسرائيل معتبرين ذلك تفريطا في الثروة النفطية البحرية اللبنانية. وكانت إسرائيل قد استقدمت باخرة يونانية إلى المنطقة للتحضير للبدء باستخراج الغاز من حقل كاريش، الأمر الذي اعتبرته بيروت استفزازا وتعديا على الحقوق اللبنانية.