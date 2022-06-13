جو بايدن يزور الرياض وتل أبيب الأسبوع المقبل ولقاء متوقع مع محمد بن سلمان

الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي ببروكسل. بلجيكا في 24 مارس/آذار 2022.

أفادت مصادر مطلعة الأحد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور الأسبوع القادم إسرائيل والسعودية، حيث من المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ويتوقع أن يعلن البيت الأبيض عن هذه الزيارة إلى الشرق الأوسط خلال الأسبوع.

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قال مصدر مطلع الأحد إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجه إلى السعودية وإسرائيل الشهر المقبل وإن البيت الأبيض يعتزم الإعلان عن الزيارة هذا الأسبوع.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات مع السعودية في وقت يحاول فيه بايدن إيجاد سبل لخفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة.

وقال المصدر إن زيارة بايدن للسعودية قد تشمل لقاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن يشعر أن ولي العهد "منبوذ" لدوره في قتل الصحافي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في تركيا عام 2018.

وأدى مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول إلى تشويه صورة الأمير محمد كإصلاحي. ونفت الحكومة السعودية أي دور له في تلك الجريمة.

فرانس24 /رويترز

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