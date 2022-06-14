السلطات الصحية في الإمارات تشدد إجراءات مكافحة فيروس كورونا بعد "ارتفاع ملحوظ" في عدد الإصابات

قررت الإمارات العربية المتحدة مساء الاثنين، تشديد الإجراءات الاحترازية جراء ارتفاع عدد الإصابات من جديد بفيروس كوفيد-19 بنسبة "تفوق الـ100 في المئة في أقل من أسبوع"، حسب الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات.

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أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مساء الاثنين، إعادة تشديد قيود مكافحة فيروس كورونا بما في ذلك فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، عقب ارتفاع عدد الإصابات بنسبة أكثر من 100% في أسبوع واحد فقط.

وقال المتحدث باسم الهيئة طاهر البريك العامري موضحا تفاصيل الوضع: "شهدنا في الفترة السابقة ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بكوفيد-19 بالدولة، إذ ارتفعت الحالات في الدولة بنسبة تفوق الـ 100 في المئة في أقل من أسبوع، كما لوحظ أيضا ارتفاع معدل الدخول للمستشفيات".

وبحسب العامري "شهدنا في الفترة الأخيرة تهاون العديد من فئات المجتمع في لبس الكمامات بالأماكن المغلقة"، مؤكدا "ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة إلزامي حيث أن التهاون بذلك يعد مخالفة ويُعاقب عليها مرتكبها بغرامة مالية تصل إلى 3 آلاف درهم" (816 دولار) مشيرا إلى أنه "سيتم خلال الفترة القادمة تشديد الرقابة".

وأضاف المتحدث مفسرا: "لوحظ عدم الالتزام بالعزل الصحي من قبل فئة قليلة من المصابين بكوفيد-19" مؤكدا على أن أي شخص يتسبب بتفشي الفيروس يكون معرضا للمساءلة القانونية.

في المقابل، أعلنت المملكة العربية السعودية الإثنين إلغاء إلزامية وضع الكمامة في الأماكن المغلقة باستثناء الأماكن المقدسة في مكة والمدينة. وذلك تزامنا مع استعدادها للسماح لمليون مسلم بأداء الحج هذا العام من داخل المملكة وخارجها، للمرة الأولى منذ تفشي وباء كوفيد-19.

وفي أوائل آذار/مارس الماضي، أعلنت المملكة رفع معظم القيود بما في ذلك التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة والحجر الصحي للوافدين الذين تم تطعيمهم، وهي خطوات كان من المتوقع أن تكون مقدمة للسماح بوصول الحجاج المسلمين من الخارج هذا العام.

ومنذ تفشي الجائحة، سجلت المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو 34 مليون نسمة أكثر من 778 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا بينها أكثر من 9150 حالة وفاة وفقا لبيانات وزارة الصحة.

فرانس24/ أ ف ب

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