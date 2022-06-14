بايدن يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال جولة في الشرق الأوسط منتصف يوليو

كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى الثلاثاء أن الرئيس جو بايدن سيلتقي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته المملكة منتصف الشهر المقبل، رغم مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. وفي إطار جولته التي ستشمل عدة دول في الشرق الأوسط، يشارك بايدن في قمة افتراضية تضم الإمارات وإسرائيل والهند، أهم محاورها أزمة الأمن الغذائي العالمية.

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رغم اتهامه من قبل أجهزة الاستخبارات في واشنطن بالضلوع في جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي، يرتقب أن يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي جو بايدن منتصف شهر يوليو/ تموز المقبل، في إطار أول جولة يقوم بها إلى الشرق الأوسط بصفته الحالية.

وحسب مراقبين، سيشكّل لقاء بايدن مع الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية، تغييرا مثيرا للجدل في سياسته الدبلوماسية. إذ سبق له أن اعتبر خلال الحملة الانتخابية التي قادته إلى الرئاسة في 2020، أن قتل الصحافي السعودي وتقطيع أطرافه في القنصلية السعودية في إسطنبول في 2018، جعل من السعودية "دولة منبوذة".

وحسب مسؤول أمريكي، سيستثمر بايدن زيارته إلى المنطقة للمشاركة في قمة افتراضية مع قادة مجموعة I2-U2 التي تضم الهند وإسرائيل والإمارات والولايات المتحدة والتي ستتناول أزمة الأمن الغذائي وغيرها من مجالات التعاون عبر نصف الكرة الأرضية حيث تشكّل الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل مركزين مهمين للابتكار.

ووفق المصدر، من المتوقع أن يسافر بايدن إلى الشرق الأوسط في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/ تموز، إذ سيبدأ زيارته بإسرائيل والضفة الغربية قبل أن يتوجه مباشرة إلى جدة في المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن يلتقي بما يقرب من 12 من القادة الإقليميين، ومنهم ولي عهد السعودية، في إطار قمة مجلس التعاون الخليجي.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار إن "الزيارة إلى الشرق الأوسط تشكل ذروة أشهر عدة من الدبلوماسية"، ولا تمليها اعتبارات داخلية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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