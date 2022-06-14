بعد فتحها بوابة إلكترونية لتسجيل المسلمين من أوروبا وأمريكا... السعودية تتأهب لإجراء قرعة اختيار حجاج هذا العام

صورة جوية تظهر صحن الكعبة ومحيط المسجد الحرام في مكة فارغين في أول أيام رمضان في 24 نيسان/أبريل 2020

دشنت الحكومة السعودية الأسبوع الماضي بوابة إلكترونية لتسجيل أسماء المسلمين الذين ينوون أداء مناسك الحج في العام 2022. هدف هذه الخطوة محاربة عمليات "التحايل والسرقة" التي تقوم بها بعض "وكالات السفر الوهمية" التي كانت في الماضي تتكلف بكل الإجراءات المتعلقة بالحج كإصدار تأشيرات السفر وحجز الفنادق وحجز تذاكر السفر... كما قررت المملكة أيضا فرض الكمامات الواقية في الأماكن المغلقة عدا المواقع المقدسة. وبالرغم من تراجع وباء كوفيد-19، إلا أن الرياض حددت بمليون فقط عدد المسلمين الذين سيأتون إليها لأداء الحج.

إعلان اقرأ المزيد

كشفت السعودية عن إجراءات جديدة متعلقة بمناسك أداء الحج لهذه السنة، أبرزها تخصيص بوابة إلكترونية وحيدة تسمح للمسلمين الذين يعيشون في الدول الغربية بتسجيل أنفسهم مباشرة من أجل الحصول على تأشيرة الدخول إلى المملكة. ويهدف هذا الإجراء الجديد، حسب سلطات البلاد، إلى منع وقوع عمليات تحايل وسرقة من قبل ما سمتها بـ"وكالات سفر وهمية".

وكان يشترط في السابق على أي مسلم يرغب في أداء فريضة الحج أن يمر عبر وكالة سياحية أو دينية ويسجل نفسه فيها على أن تتكلف هذه الوكالة بالقيام بجميع الإجراءات الإدارية، كإصدار تأشيرة الدخول وشراء تذاكر السفر وحجز الفنادق في مكة والمدينة فضلا عن تدابير أخرى مرتبطة بالحج.

لكن عمليات التحايل التي تعرض إليها العديد من الحجاج في السنوات الماضية من قبل وكالات الأسفار جعلت الرياض تفكر في صيغة أخرى لأداء الحج. وهو السبب الأول الذي جعلها تدشن هذه البوابة الإلكترونية للحيلولة دون تكرار المشاكل التي عانى منها الحجاج في السابق.

ويأتي هذا التغيير في التعامل بعد مرور سنتين من الإغلاق الصحي الذي حال دون أداء ملايين المسلمين عبر العالم الركن الخامس من الدين الإسلامي خوفا من الإصابات بوباء كوفيد-19.

استقبال مليون حاج فقط للعام 2022

كما كشفت أيضا السعودية عن عدد الحجاج الذي ستستقبلهم على أراضيها هذا العام. ووقع الخيار على مليون شخص فقط (ثماني مئة ألف من خارج المملكة والباقي من الداخل). هو رقم أقل بكثير مقارنة بالسنوات الماضية بحيث كانت السعودية تستقبل أكثر من مليوني مسلم.

فيما أشار موقع الإنترنت التابع لوزارة الحج والعمرة السعودي أن الأولوية هذه السنة "ستمنح لمن لم يسبق له الحج ولا يتجاوز عمره خمسة وستين (65) عاما". فيما أعلنت السعودية التعامل مع هذه الطريقة منذ أسبوع فقط، مشيرة إلى أنها "ستضمن الشفافية في تكاليف الحج وجودة الخدمة".

وانتهت فترة تسجيل أسماء الناس الذين يريدون أداء مناسك الحج عبر البوابة الإلكترونية الإثنين الماضي. فيما تتهيأ الآن السلطات السعودية لإجراء القرعة لاختيار عدد الحجاج الذين سيأتون إليها من كل دولة، وستعلن عن أسماء الفائزين في هذه القرعة في الأيام القليلة المقبلة.

ويتوقع أن يبدأ موسم الحج في بداية شهر يوليو/تموز المقبل، لكن بعض الحجاج وصلوا بشكل مسبق إلى المملكة.

إلغاء ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن المغلقة عدا المواقع المقدسة

هذا، وصرح مسؤول سعودي للوكالة الفرنسية للأنباء أن الخطة الجديدة (بمعنى البوابة الإلكترونية) تخص فقط المسلمين الذين يعيشون في الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا، ولا تشمل دولا أخرى، كالدول العربية والأسيوية مثلا.

ولم تجر السعودية أي تغيير على مسلمي العالم العربي الذين سيواصلون التعامل مع وكالات السفر المعتمدة من قبل حكوماتهم وهي التي ستتكلف بالقيام بجميع إجراءات الحج.

من جهة أخرى، قررت الرياض إلغاء ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة باستثناء المواقع المقدسة كمدينتي مكة والمدينة. وأعلنت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في وزارة الداخلية قوله إنه "تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، باستثناء المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي الشريف في المدينة".

ومن بين الشروط الأخرى التي وضعتها الحكومة السعودية، ضرورة استكمال التحصين بالجرعات الأساسية من لقاحات كوفيد-19 المعتمدة من وزارة الصحة لهذا البلد، فضلا عن تقديم دليل لفحص سلبي لفيروس كورونا لا تتعدى صلاحيته اثنين وسبعين ساعة (72 ساعة).

وصول أولى دفعات الحجاج إلى السعودية من إندونيسيا

وأدى وباء كوفيد-19 إلى عرقلة عملية تنظيم الحج خلال الموسمين الماضيين، لكن رغم تراجع عدد الإصابات في العالم، رفضت السعودية استقبال أكبر عدد من الحجاج في العام 2022 والذي يدر على المملكة أموالا كبيرة.

ووصلت أولى دفعات الحجاج من الخارج إلى السعودية السبت الماضي لأول مرة منذ تفشي وباء كوفيد-19، وذلك بعد أن اقتصرت مراسم الحج لنحو سنتين على عدد محدود من المقيمين المحليين. وقيدت السلطات الحجاج من خارج المملكة بتقديم نتيجة فحص فيروس كورونا سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة.

ووصل نهاية الأسبوع الماضي حجاج من إندونيسيا إلى المدينة المنورة في غرب المملكة لزيارة المسجد النبوي، قبل أن يتوجهوا إلى مدينة مكة المكرمة في الأسابيع القادمة للاستعداد لأداء الحج الشهر المقبل.

وأفاد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد البيجاوي لقناة "الإخبارية" الحكومية: "اليوم استقبلنا أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام لهذا العام من إندونيسيا، وستتابع الرحلات من ماليزيا والهند". وتابع "اليوم نسعد باستقبال ضيوف الرحمن من خارج المملكة بعد انقطاع عامين بسبب الجائحة"، مضيفا "نحن سعداء وبكامل جهوزيتنا".

ارتفاع أسعار الحج في غالبية الدول الإسلامية

بلغ عدد الحجاج العام 2019 نحو 2,5 مليون حاج، لكن بعد تفشي فيروس كورونا في 2020 سمحت السعودية لألف شخص فقط من داخل المملكة بأداء الفريضة، قبل أن يتم رفع العدد في العام التالي إلى ستين ألفا ملقحين بالكامل جرى اختيارهم بواسطة القرعة.

واشتكى العديد من المسلمين من ارتفاع أسعار الحج لهذه السنة. ففي الجزائر مثلا، طلبت جمعية حماية المستهلكين من الرئيس تبون أن تأخذ الدولة على عاتقها بعض مصاريف الحج بسبب ارتفاعها "المذهل".

فيما قام نواب بطرح أسئلة لوزير الشؤون الدينية لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الحج هذه السنة. لكن يوسف بلمهدي، الوزير الجزائري للشؤون الدينة أكد أن الأسعار التي تقترحها وكالة الأوقاف والعمرة أقل بكثير مقارنة ببعض الدول الإسلامية الأخرى. كما أن حجاج من دول إسلامية أخرى مثل المغرب ومصر اشتكوا من ارتفاع أسعار الحج.

فرانس24/ طاهر هاني

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك