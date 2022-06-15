السعودية تصادر مبيعات بألوان قوس قزح تعتبرها "رسائل مسمومة تغرس المثلية" لدى الأطفال

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في حملة ضد "المثلية الجنسية"، صادرت السلطات السعودية ألعابا وقمصانا ومتعلقات للأطفال بألوان قوس قزح الذي يرمز لمجتمع الميم من محلات تجارية في الرياض، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء عن الإعلام الرسمي في المملكة. وأشار مسؤول في تقرير بثته قناة رسمية سعودية إلى أن هذه الألوان تبعث بـ"رسائل مسمومة" للأطفال و"تغرس المثلية الجنسية في العقل الباطن للطفل". وللإشارة، المثلية الجنسية مجرمة في هذه الدولة الخليجية، المعروفة بتطبيقها الصارم للشريعة الإسلامية.

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نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الإعلام الرسمي السعودي أن السلطات في المملكة صادرت ألعابا وقمصانا ومتعلقات للأطفال بألوان قوس قزح، الذي يرمز لمجتمع الميم، من محلات في الرياض، في إطار حملة ضد "المثلية الجنسية".

وتشمل المواد المصادرة ألعابا وقمصانا وقبعات وحافظات أقلام وتنانير ملونة بألوان قوس قزح، جميعها مخصصة للأطفال الصغار، بحسب تقرير بثته قناة "الإخبارية" الحكومية مساء الثلاثاء.

وقال مسؤول في وزارة التجارة التي تشرف على الحملة خلال التقرير المصور "لدينا جولة للإشعارات التي تنافي العقيدة الإسلامية والآداب العامة وترويج الألوان المثلية وتستهدف الأجيال الناشئة".

وقال مراسل القناة وهو يحمل لعبة بألوان قوس قزح إن "العلم الخاص بالمثلية موجود في أحد أسواق الرياض".

وأشار التقرير إلى أن هذه الألوان تبعث بـ"رسائل مسمومة" للأطفال، و"تغرس المثلية الجنسية في العقل الباطن للطفل".

وللإشارة، المثلية الجنسية مجرمة في السعودية، المعروفة بتطبيقها الصارم للشريعة الإسلامية التي تشكل أساس نظامها القضائي. كما يواجه المثليون وصمة عار اجتماعية شديدة في السعودية والدول الإسلامية.

وفي نيسان/أبريل الفائت، طلبت السلطات السعودية من شركة ديزني إزالة "إشارة إلى مجتمع المثليين" من أحدث أفلام "مارفل" لكي تسمح بعرضه في دور السينما في المملكة المحافظة.

والفيلم الذي تشترط المملكة حذف هذه الإشارة منه هو "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" والذي بدأ عرضه في الصالات الأمريكية وفي العالم في أيار/مايو، لكن الشركة الأمريكية رفضت الامتثال لطلب المملكة المحافظة. وهو ما أدى لعدم عرض الفيلم في دور العرض بالمملكة في نهاية المطاف.

كما طال المنع أخيرا فيلم الرسوم المتحركة "لايت يير"، وهو أول عمل من إنتاج ستوديوهات "بيكسار" المملوكة لديزني، ويتخلله مشهد قبلة مثلية بين امرأتين، من العرض في الإمارات المجاورة والأكثر انفتاحا وعدد من الدول الأخرى.

ولم تعلن السعودية حتى الآن إن كان سيتم عرض الفيلم في صالاتها، بينما أكد موظفون في شركتي السينما الرئيسيتين في المملكة لوكالة الأنباء الفرنسية أن الفيلم ليس مدرجا في العروض المقبلة.

ولم يوضح تقرير الإخبارية عدد المتاجر التي تم استهدافها أو عدد القطع المصادرة. كما لم ترد السلطات السعودية على الفور على طلب وكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء التعليق على الأمر.

فرانس24/ أ ف ب

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