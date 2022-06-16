العاهل السعودي يدعو أمير قطر للمشاركة في القمة التي تستضيفها الرياض بحضور الرئيس الأمريكي

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مستقبلا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 8 كانون الأول/ديسمبر 2021.

دعا العاهل السعودي الملك سلمان، الخميس، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى المشاركة في القمة التي ستستضيفها المملكة في الـ16 من يوليو/ تموز المقبل. وإلى جانب مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يرتقب أن يحضر القمة قادة البحرين وسلطنة عمان والكويت وقطر والإمارات. وحول أهم المحاور التي يمكن أن يتناولها الاجتماع، كان مسؤول أمريكي قد صرح سابقا أن بايدن وضع ضمن أولوياته خلال جولته في الشرق الأوسط، العمل على تمديد الهدنة في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين، وكذلك لجم الطموحات النووية لإيران.

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كشف الديوان الأميري القطري الخميس أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى دعوة من ملك السعودية للمشاركة في القمة التي تستضيفها المملكة في الـ16 يوليو/ تموز بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ويتزامن انعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي مع زيارة يقوم بها الرئيس الأمريكي بايدن إلى المملكة يومي 15 و16 يوليو/تموز، إذ سيشمل جدول أعماله حضور الاجتماع الذي دعا إليه العاهل السعودي.

وحسب مراقبين، يرجح أن تثير زيارة بايدن إلى السعودية، جدلا واسعا، ذلك أنه سيتوجه إليها قادما مباشرة من إسرائيل، كما سيكون أول رئيس أمريكي يصل إلى بلد عربي لا يقيم علاقات مع إسرائيل، منطلقا من الدولة العبرية.

فرانس24/ رويترز

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