الضفة الغربية: مقتل ثلاثة فلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي أثناء عملية عسكرية في جنين

© أ ف ب/ أرشيف

عناصر من أجهزة الأمن والإسعاف الإسرائيلية في مكان وقوع هجوم بمدينة إلعاد بوسط الدولة العبرية في 5 أيار/مايو 2022.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب بالعبرية صباح الجمعة إنه نفذ عملية في قطاع جنين بحثا عن أسلحة وتعرض جنوده لإطلاق النار عند وصولهم إلى الموقع. بينما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) أن ثلاثة شبان فلسطينيين قتلوا فجر الجمعة في هذه العملية عندما أصيبت سيارة كانوا يستقلونها بنيران القوات الإسرائيلية.

إعلان اقرأ المزيد

أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) بمقتل ثلاثة فلسطينيين فجر الجمعة في عملية شنتها القوات الإسرائيلية في جنين، معقل الفصائل المسلحة في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت الوكالة أن الشبان الثلاثة قُتِلوا عندما أصيبت سيارة كانوا يستقلونها بنيران القوات الإسرائيلية التي كثفت عملياتها في هذه المنطقة خلال الأشهر الفائتة.

من جهته، شاهد مصور جثث ثلاثة شبان في مشرحة محلية ومركبة بيضاء نوافذها مهشمة عليها آثار رصاص.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب بالعبرية إنّه نفذ عملية في قطاع جنين بحثا عن أسلحة في مكانين مختلفين. وبحسب الجيش، تعرض الجنود لإطلاق النار عند وصولهم إلى الموقع الأول وفتحوا النار بدورهم، ثم رصدوا سيارة مشبوهة على جانب طريق عندما كانوا في طريقهم إلى الموقع الثاني.

وأوضح الجيش "رصد إطلاق نار باتجاه جنود أحبطوا خطط الإرهابيين الذين كانوا يستهدفونهم" مشيرا إلى أنه عثر على أسلحة من بينها رشاشان.

وقتلت الصحافية شيرين أبو عاقلة العاملة في قناة الجزيرة بالرصاص الشهر الماضي في جنين خلال تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي في هذا القطاع.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك