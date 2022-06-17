ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزور تركيا الأربعاء للمرة الأولى بعد مقتل خاشقجي

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيتوجه إلى أنقرة في 22 يونيو/ حزيران في أول زيارة رسمية تطوي صفحة أزمة حادة استمرت ثلاث سنوات ونصف السنة بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي في إسطنبول. وتواجه تركيا أزمة مالية حادة تدفعها إلى طي صفحة الخلافات مع خصومها ومنافسيها، مثل مصر وإسرائيل، وخصوصا دول الخليج الغنية بالنفط وعلى رأسها السعودية والإمارات.

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في خطوة جديدة لتحسين العلاقات المتوترة بين القوتين الإقليميتين، قال الرئيس رجب طيب أردوغان الجمعة إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور تركيا في 22 يونيو/ حزيران.

وصرح رئيس الدولة للصحافة "سنستقبل ولي العهد الأربعاء في المجمع الرئاسي"، مقر الرئاسة في أنقرة.

وفي أواخر أبريل/ نيسان، توجه أردوغان إلى المملكة في أول زيارة رفيعة المستوى منذ سنوات، وذلك في أعقاب حملة استمرت شهورا لإصلاح العلاقات تضمنت وقف محاكمة السعوديين المشتبه بهم في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول عام 2018.

وصرح رئيس الدولة للصحافة "سنستقبل ولي العهد الأربعاء في المجمع الرئاسي"، مقر الرئاسة في أنقرة.

محمد بن سلمان يزور تركيا في 22 حزيران.. ما أهمية الزيارة؟ 03:23

وكان مسؤول تركي رفيع المستوى صرح لوكالة الأنباء الفرنسية طالبا عدم كشف هويته أن الأمير محمد بن سلمان سيزور العاصمة التركية انقرة إلا أن البرنامج المفصل للزيارة سيعلن "خلال عطلة نهاية الأسبوع". وأوضح المسؤول التركي أنه سيتم توقيع اتفاقات عدة خلال الزيارة.

وستكون هذه الزيارة المرتقبة منذ أشهر عدة الأولى للأمير محمد بن سلمان إلى إسطنبول منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلده في إسطنبول في 2018 وهي قضية سممت العلاقات بين أنقرة والرياض.

وكان الرئيس التركي قد زار المملكة العربية السعودية في نهاية نيسان/أبريل والتقى بالأمير محمد بن سلمان قبل أن يؤدي مناسك العمرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وكانت هذه الزيارة الأولى لأردوغان إلى السعودية منذ الأزمة، بعد وقت قصير على إحالة محكمة تركية تحاكم 26 سعوديا يشتبه في ضلوعهم بمقتل خاشقجي أوراق القضية إلى السعودية. ويعني ذلك إسدال الستار على القضية في تركيا، ما أثار استياء منظمات حقوقية.

طي صفحة الأزمة

تسبب اغتيال خاشقجي في جمود في العلاقات بين أنقرة والرياض استمر أكثر من ثلاث سنوات. وكانت العلاقات متوترة أساسا منذ العام 2017 والحصار الذي فرضته السعودية على قطر حليفة تركيا.

وقُتل خاشقجي، الصحافي الذي كان يكتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" ينتقد فيها ولي العهد في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده في إسطنبول، في عملية أحدثت صدمة في العالم وشرخا في العلاقات.

واتهم أردوغان حينها "أعلى المستويات" في الحكومة السعودية بإعطاء الأمر لتنفيذ عملية الاغتيال على أيدي عناصر سعوديين، لكنه استبعد العاهل السعودي من التهمة.

وحققت الرياض بعد ذلك تقاربا مع خصوم كبار لأنقرة مثل اليونان وقبرص خصوصا في مجال الطاقة.

وردت السعودية أيضا بممارسة ضغوط على الاقتصاد التركي من خلال مقاطعة البضائع التركية في شكل غير رسمي.

في ختام محاكمة لم تتسم بالشفافية في السعودية حكم في قضية مقتل خاشقجي على خمسة سعوديين بالاعدام وعلى ثلاثة آخرين بعقوبات بالسجن. وقد خففت أحكام الإعدام لاحقا إلى السجن.

ويستعد ولي العهد السعودي لطي صفحة التهميش الذي فرضه الغربيون عليه. فالرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور خلال جولة له في الشرق الأوسط هي الأولى منذ توليه الرئاسة، المملكة حيث يلتقي الأمير محمد.

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وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زار السعودية مطلع كانون الأول/ديسمبر في ختام جولة إقليمية.

البحث عن استثمارات خارجية

تواجه تركيا أزمة مالية حادة تدفعها إلى طي صفحة الخلافات مع خصومها ومنافسيها، مثل مصر وإسرائيل، وخصوصا دول الخليج الغنية بالنفط وعلى رأسها السعودية والإمارات، إذ يشهد الاقتصاد التركي انهيار عملته وارتفاع معدل التضخم الذي تجاوز 60 بالمئة خلال السنة الماضية.

وتأمل تركيا في جذب استثمارات خليجية جديدة إليها للمساعدة على تحريك عجلة الاقتصاد. ونشطت أيضا على مستوى ملفات دولية كثيرة محاولة تسهيل وساطة بين أوكرانيا وروسيا خصوصا والمساهمة بطلب من الأمم المتحدة في نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وترى أصلي إيدينتاسباس الباحثة والخبيرة بالشؤون التركية في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية ردا على أسئلة لوكالة الأنباء الفرنسية "الهم الرئيسي لتركيا هو الحصول على تمويلات سعودية لدعم خزائن البنك المركزي التي تفرغ بشكل خطر".

ويواجه الرئيس التركي الطامح لولاية جديدة في حزيران/يونيو 2023 تراجعا كبيرا في قيمة الليرة التركية وتضخما بلغ 73,5 % بمعدل سنوي في أيار/مايو ما يلقي بظلال الشك على احتمال إعادة انتخابه بعدما أمضى عقدين على رأس الدولة التركية.

فرانس24/أ ف ب/ رويترز

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