إسرائيل تنفذ ضربات جوية تستهدف مواقع في قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ

ألسنة اللهب والدخان يتصاعدان خلال الضربات الجوية الإسرائيلية وسط تصاعد العنف الإسرائيلي الفلسطيني ، في جنوب قطاع غزة ، 19 أبريل ، 2022.

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه نفذ ضربات جوية استهدفت مواقع في قطاع غزة السبت. ووفق البيان فإن الهجوم جاء ردا على إطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني الخاضع لسيطرة حركة حماس.

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شن الجيش الإسرائيلي ضربات على مواقع في قطاع غزة السبت بعد إطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني الخاضع لسيطرة حركة حماس، على الدولة العبرية، بحسب بيان للجيش الاسرائيلي.

وتضمن البيان إن "حركة حماس الإسلامية أطلقت صاروخا من قطاع غزة باتجاه المواطنين الإسرائيليين في جنوب إسرائيل" قبيل فجر السبت، موضحا أن "الدرع المضادة للصواريخ اعترضته". وردا على ذلك شن الجيش عدداً من الضربات على مواقع لحركة حماس الفلسطينية في القطاع.

ولم يصدر رد فوري من حماس ولا إعلان مسؤولية من أي من الجماعات الأخرى في القطاع. فيما لم ترد بعد أنباء عن وقوع إصابات في غزة أو إسرائيل التي اعترضت الصاروخ الذي أطلق باتجاه مدينة عسقلان وأدى إلى إطلاق صفارات الإنذار ودفع السكان للدخول إلى الملاجئ.

وتشهد الحدود بين إسرائيل وغزة هدوءا نسبيا منذ مايو/ أيار 2021، عندما خاضت إسرائيل وناشطون فلسطينيون حربا استمرت 11 يوما.

وعلى الرغم من أن إطلاق النار عبر الحدود السبت لا يشير على ما يبدو إلى تصعيد أوسع، إلا أن العنف تصاعد في الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل في الأشهر الأخيرة.

وقتلت القوات الإسرائيلية الجمعة ثلاثة ناشطين فلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية حيث تصاعدت الغارات العسكرية بعد أن نفذ رجال من المنطقة عدة هجمات أسفرت عن سقوط قتلى في إسرائيل.

وقالت حماس إن أحد المسلحين كان من بين أعضائها بينما زعمت جماعة أخرى تعتمد على أعضاء في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أن القتلى ينتمون لها.

وانهارت محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة بهدف إقامة دولة فلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة في 2014 ولا يوجد ما يشير إلى إحيائها.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن بقادة إسرائيليين وفلسطينيين خلال زيارة للمنطقة في يوليو تموز.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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