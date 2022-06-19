السلطات الفلسطينية تطالب إسرائيل بتسليم بندقية اغتيال أبو عاقلة في مهرجان تأبيني

01:51 صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24

نظمت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية مهرجانا تأبينيا بالقصر الثقافي برام الله بمناسبة مرور 40 يوما على مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة في جنين الشهر الماضي. ويأتي ذلك غداة تنظيم قداس الأربعين لمراسلة قناة الجزيرة في كنسية اللقاء ببيت حنينا شمال القدس المحتلة. وقالت مراسلة فرانس24 بالقدس ليلى عودة إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أكد رفض حكومته تسليم الرصاصة التي أدت إلى مقتل أبو عاقلة وطالب السلطات الإسرائيلية بتسليم البندقية التي أطلقت منها.