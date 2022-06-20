إسرائيل: بينيت ولابيد سيقدمان مشروع قانون لحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد الإثنين في بيان إنه وبعد استنفاد كافة السبل للوصول إلى استقرار الائتلاف الحاكم، فقد قررا طرح قانون لحل البرلمان في الكنيست الأسبوع القادم، ما سيستدعي الدعوة إلى تنظيم انتخابات مبكرة. ولاحقا قال بينيت إن لابيد "سيتولى قريبا منصب رئيس الوزراء" خلال الفترة الفاصلة بين حل البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة.

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سيقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد من الائتلاف الحاكم في إسرائيل، مشروع قانون لحل البرلمان ما يستدعي بعد ذلك الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

في هذا الشأن، قال المسؤولان في بيان "بعدما استنفدنا كل المحاولات لتحقيق الاستقرار على مستوى الائتلاف قرر رئيس الوزراء نفتالي بينيت.. ويائير لابيد طرح قانون (لحل البرلمان) في الكنيست الأسبوع المقبل".

وفي 13 يونيو/حزيران 2021، طوت الدولة العبرية صفحة حكم استمر 12 عاما من دون توقف للزعيم اليميني بنيامين نتانياهو، بعد أزمة سياسية قادت إلى أربع انتخابات في أقل من سنتين.

وأبرم بينيت ولابيد اتفاقا لتشكيل حكومة جمعتهما مع أحزاب أخرى يسارية ويمينية ووسطية إلى جانب الكتلة العربية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل. وينص الاتفاق على أن تناوب الرجلين على رئاسة الحكومة في منتصف ولايتهما ومدتها أربع سنوات واستبدال بينيت بلابيد إذا حل البرلمان.

وفي حال تم إقرار مشروع القانون الذي يهدف إلى حل البرلمان من قبل النواب، سيصبح يائير لابيد رئيس وزراء إسرائيل الجديد حتى تشكيل حكومة جديدة. وفي السياق، قال بينيت مساء الإثنين إن لابيد "سيتولى قريبا منصب رئيس الوزراء" في إسرائيل خلال الفترة الفاصلة بين حل البرلمان وتشكيل حكومة جديدة.

فرانس24/ أ ف ب

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