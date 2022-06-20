لبنان: وزارة الصحة تعلن تسجيل أول حالة إصابة بجدري القردة في البلاد

سجلت لبنان أول حالة إصابة بجدري القردة، وفق ما أكدته الاثنين السلطات الصحية في البلاد. وحسب وكالة الأنباء اللبنانية نقلا عن وزارة الصحة، فإن الحالة لـ"وافدة من الخارج وهي تتبع حاليا العزل المنزلي، ووضعها مستقر من الناحية الطبية. كما تتابع الوزارة تحديد ومتابعة المخالطين المقربين". وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن ظهور الفيروس يدل على أنه كان ينتشر منذ بعض الوقت، لكن لم يتم رصد انتقاله. وأشارت إلى أن بدايته "قد تعود إلى سنة 2017".

إعلان اقرأ المزيد

نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن بيان لوزارة الصحة الاثنين تسجيل أول حالة إصابة بجدري القردة لوافدة من الخارج.

وأضاف البيان أن الحالة في العزل المنزلي ووضعها الطبي مستقر، فيما تجري متابعة المخالطين المقربين من الحالة.

ولتجنب الإصابة بالفيروس، طلبت الوزارة من المواطنين اتخاذ إجراءات الوقاية التالية: "التزام المسافة الآمنة مع الأشخاص المصابين وعدم مشاركتهم أغراضهم الخاصة، وعدم الاحتكاك مع الحيوانات في الدول االتي يستوطن فيها المرض وتجنب تناول لحوم الحيوانات البرية.

وبات الفيروس الذي ينتشر عادة في وسط وغرب أفريقيا، موجودا الآن في عدة قارات، منذ سنة 2017، إذ تم رصد عدد قليل من الإصابات المستوردة، لا سيما من نيجيريا، بشكل متفرق في بلدان عدة.

وسُجلت غالبية الإصابات حتى الآن لدى رجال أقاموا علاقات جنسية مع رجال. ولم تسافر الغالبية العظمى إلى البلدان الأفريقية حيث كان الفيروس متوطنا.

ويعتبر المرض المعروف منذ 1970 من عائلة الجدري الذي تم القضاء عليه قبل نحو أربعين عاما، لكنه أقل خطورة منه. وهو مرض نادر ناجم عن فيروس ينتقل إلى الإنسان من طريق حيوانات مصابة.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك