لبنان: نجيب ميقاتي يحصل على ما يكفي من الأصوات لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي خلال مقابلة في القصر الحكومي. بيروت في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

حصل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الخميس على عدد كاف من الأصوات من نواب البرلمان لتعيينه رئيسا للوزراء، كما أكدت مراسلة فرانس24 في بيروت جوويل مارون، ما يمهد الطريق لبقاء الملياردير السني على رأس الحكومة.

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حصل نجيب ميقاتي الخميس على عدد كاف من الأصوات من نواب البرلمان اللبناني لتعيينه رئيسا للوزراء، وفقا لإحصاء لرويترز، ما يمهد الطريق لبقاء الملياردير السني على رأس الحكومة.

وحصل ميقاتي على دعم ما لا يقل عن 50 صوتا من أصل 128 نائبا في الاستشارات التي أجراها الرئيس ميشال عون، وهو أكثر من أي مرشح آخر، ومن المتوقع الآن أن يحاول تشكيل حكومة لتحل مكان حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها حاليا.

فرانس24/ رويترز

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