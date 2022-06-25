الرئيس الأمريكي جو بايدن يبدأ جولة أوروبية بالمشاركة في قمة مجموعة السبع بألمانيا

توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت إلى ألمانيا في مستهل جولة دبلوماسية أوروبية تمتد أسبوعا ويأمل عبرها بتعزيز التحالف الغربي ضد روسيا والتصدي للتحديات الصينية، بينما تشهد الولايات المتحدة اضطرابات سياسية بشأن إلغاء حق الإجهاض. وتأتي هذه الجولة بعد نيل بايدن إشادة واسعة النطاق لاستعادته القيادة الأمريكية في التحالفات الأوروبية والآسيوية بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

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يحط الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت الرحال بألمانيا في مستهل جولة دبلوماسية في أوروبا تمتد أسبوعا ويأمل عبرها بتعزيز التحالف الغربي ضد روسيا والتصدي للتحديات الصينية.

محطة بايدن الأولى هي قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي ستعقد في قلعة فاخرة في جبال الألب بألمانيا في حضور قادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان. ويسافر الأسبوع المقبل إلى مدريد لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ستُعقد القمتان على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكن أيضا في ظل ارتفاع التضخم على الصعيد العالمي ومخاوف من الركود الاقتصادي والتحدي المتزايد لاحتواء الصين مع تجنب نزاع مفتوح معها.

ونال بايدن إشادة واسعة النطاق لاستعادته القيادة الأمريكية في التحالفات الأوروبية والآسيوية، وشهد الرد على روسيا خصوصا وحدة قوية عبر المحيط الأطلسي سواء من أجل تسليح الأوكرانيين أو فرض عقوبات اقتصادية قوية على موسكو.

ضغوط داخلية

لكن على غرار العديد من القادة الأوروبيين، يواجه بايدن ضغوطا في الداخل بسبب تداعيات العقوبات التي ساهمت في رفع أسعار الوقود وفرضت عبئا ثقيلا على الاقتصادات التي تحاول التعافي من صدمة وباء كوفيد.

كما يعاني الرئيس الأمريكي ضغطا سياسيا محليا قبل انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/نوفمبر والتي قد تؤدي إلى سيطرة الجمهوريين على الكونغرس خلال العامين المقبلين.

فتح قرار المحكمة العليا الجمعة بإنهاء عقود من الحماية الفدرالية لحق الإجهاض ساحة معركة جديدة، إذ دعا بايدن الناخبين إلى جعلها قضية رئيسية في اقتراع تشرين الثاني/نوفمبر. وتطرق إلى المسألة مجددا السبت قبل توجهه إلى أوروبا، قائلا إن المحكمة العليا اتخذت "قرارا صادما".

فرانس24/ أ ف ب

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