وسيط أمريكي يلتقي مفاوضين إسرائيليين بهدف حل النزاع حول الحدود البحرية مع لبنان

باخرة تابعة للأمم المتحدة جنوب منطقة الناقورة على الحدود البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل. © أ ف ب/ أرشيف

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

اجتمع مفاوضون إسرائيليون السبت مع الوسيط الأمريكي في محاولة لحل النزاع على الحدود البحرية مع لبنان. وأدى الخلاف بين إسرائيل ولبنان بشأن الحدود البحرية إلى عرقلة التنقيب عن موارد الطاقة في أجزاء من شرق البحر المتوسط كما يهدد بتفاقم التوتر بين البلدين.