الأردن: عشرة قتلى وأكثر من مئتي مصاب جراء حادث تسرب غاز سام في ميناء العقبة

أردنيون يقفون أمام مستشفى بالعقبة بعد حادث تسرب غاز سام أدى لسقوط قتلى ومصابين، 27 حزيران/يونيو 2022.

أدى حادث تسرب لغاز سام نجم عن سقوط صهريج من باخرة في ميناء العقبة الأردني الإثنين إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من مئتين، وفق وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام فيصل الشبول. وتوجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ووزير داخليته مازن الفراية إلى العقبة لمعاينة الوضع. وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي إن "المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة" مع الحادثة.

إعلان اقرأ المزيد

شهد ميناء مدينة العقبة جنوب الأردن الإثنين حادث تسرب غاز سام إثر سقوط صهريج من باخرة أدى إلى عشر وفيات وأكثر من 200 جريح، حسب ما أفاد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام.

وقال الوزير فيصل الشبول، وهو أيضا المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية لوكالة الأنباء الفرنسية إن "عدد الوفيات جراء تسرب الغاز في ميناء العقبة ارتفع إلى 10 وأكثر من 200 إصابة".

وتوجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ووزير داخليته مازن الفراية إلى العقبة للوقوف على تداعيات الحادث، حسب قناة "المملكة" الرسمية.

وأفادت حصيلة أولية عن مصرع خمسة أشخاص وإصابة 234 آخرين، بحسب الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي.

وقال السرطاوي في بيان في وقت سابق إنه "وأثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة اليوم (الإثنين)، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله مما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع".

وبحسب السرطاوي فإن "المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة" مع الحادثة.

وبحسب مصادر رسمية أردنية، فإن الصهريج المحمل بالغاز السام سقط من باخرة وتم إخلاء الشاطئ الجنوبي للعقبة.

ومدينة العقبة هي الميناء البحري الوحيد في المملكة، وتمر عبره معظم واردات الأردن وصادراته ويُعد أحد الموانئ الرئيسية في منطقة البحر الأحمر.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك