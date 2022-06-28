الجيش الأمريكي يستهدف مسؤولا جهاديا بمحافظة إدلب في غارة جوية

دراجة نارية تحترق بعد غارة جوية في محافظة إدلب، سوريا, 17 آب/أغسطس 2019.

قال الجيش الأمريكي إنه استهدف في غارة جوية مسؤولا كبيرا في جماعة جهادية متطرفة مقربة من تنظيم القاعدة. وأوضحت القيادة المركزية للجيش الأمريكي "سنتكوم" أنها استهدفت القيادي أبو حمزة اليمني. وهي العملية الثانية هذا الشهر، بعد إلقاء القبض على هاني أحمد الكردي، القيادي البارز في تنظيم "الدولة الإسلامية" منتصف الشهر الجاري.

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أعلن الجيش الأمريكي أنّه استهدف الإثنين في ضربة جوية بمحافظة إدلب السورية، قيادياً في جماعة "حرّاس الدين"، الجهادية المقرّبة من تنظيم القاعدة.

وذكرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي "سنتكوم" في بيان لها أنها قضت على الجهادي "أبو حمزة اليمني الذي كان يتنقّل بمفرده على دراجة نارية أثناء الضربة". وأكدت في بيانها، أنّ لا مؤشّرات على إصابة أيّ مدني في الغارة.

واعتبرت أنّ "القضاء على هذا القيادي البارز سيعيق قدرة تنظيم القاعدة على شنّ هجمات ضدّ مواطنين أمريكيين وضدّ شركائنا وضدّ المدنيين الأبرياء في سائر أنحاء العالم".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن مسؤول مطّلع على العملية قوله إنّ الولايات المتّحدة "واثقة إلى حدّ بعيد" من أنّ الضربة التي نفّذتها طائرة بدون طيار أدّت إلى مقتل أبو حمزة اليمني.

وتعد هذه الضربة ثاني عملية تنفّذها القوات الأمريكية شهر حزيران/يونيو الجاري ضدّ مسؤول جهادي في سوريا، بعد أن ألقت القبض في 16 الجاري في محافظة حلب على هاني أحمد الكردي، القيادي البارز في تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي 3 شباط/فبراير أسفرت عملية عسكرية أمريكية في محافظة إدلب عن مقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

فرانس 24 / أ ف ب

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