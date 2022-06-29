رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته نفتالي بينيت لن يترشح للانتخابات المقبلة

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عدم الترشح للانتخابات المقبلة قبل وقت قصير من حل الكنيست الذي يفترض أن يفتح الطريق أمام استحقاقات جديدة في الخريف، حسب ما أعلن الناطق باسمه مساء الأربعاء. ومع نهاية ولاية بينيت التي استمرت عاما واحدا ستنظم انتخابات هي الخامسة في أقل من أربع سنوات سيسعى خلالها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو للعودة إلى السلطة.

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أعلن الناطق باسم نفتالي بينيت مساء الأربعاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يترشح للانتخابات المقبلة، قبل وقت قصير من حل البرلمان الذي يفترض أن يفتح الطريق أمام انتخابات جديدة في الخريف.

وكشف رئيس الوزراء المنتهية ولايته لنواب حزبه يمينا عن "نيته عدم الترشح في الانتخابات المقبلة" كما أوضح الناطق باسمه للصحافة في رسالة قصيرة بالعبرية، قبل ساعات قليلة من حل الكنيست. ومن المتوقع حل البرلمان الإسرائيلي الأربعاء لتنتهي بذلك ولاية بينيت التي استمرت لعام كامل على أن تنظم انتخابات جديدة هي الخامسة في أقل من أربع سنوات، سيسعى خلالها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو للعودة إلى الحكم.

وأنهى ائتلاف بينيت الذي شكل في يونيو/حزيران 2021 والذي كان متباينا إيديولوجيا من اليمين والوسط بالإضافة إلى حزب عربي إسرائيلي إسلامي في خطوة غير مسبوقة، فترة طويلة من الجمود السياسي في الدولة العبرية وحقبة نتانياهو الذي شغل منصب رئيس الوزراء طيلة 12 عاما.

لكن التحالف فقد أغلبيته بعد عام واحد وأعلن بينيت الأسبوع الماضي عزمه على حل البرلمان للدعوة إلى انتخابات جديدة. وبحل البرلمان وفض ائتلاف بينيت سينصب وزير الخارجية يائير لابيد رئيسا للوزراء لفترة انتقالية قبل الانتخابات المتوقع إجراؤها أواخر أكتوبر/تشرين الأول أو أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.

فرانس24/ أ ف ب

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